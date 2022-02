Un 86% de los niños convocados a la segunda dosis de la vacuna contra la covid la han recibido

El conselleiro de Sanidade asegura que todo ha discurrido "con normalidad" en la hostelería, ya con los nuevos horarios vigentes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha avanzado que están "contentos" con la inoculación de segundas dosis a los menores gallegos --proceso que se inició este miércoles--, con un porcentaje estimados de adherencia, según ha confirmado Comesaña, del 86% de los convocados.

Así se ha expresado el titular de Sanidade este sábado en A Coruña, donde ha visitado la nueva unidad móvil de donación de sangre. Allí ha especificado que, "seguro que gran parte" de los niños que no han acudido a la llamada para la segunda dosis es por "haberse infectado recientemente, tras lo que deben esperar ocho semanas para ser vacunados".

"Estamos muy contentos con la respuesta de los padres y madres, con uno de los porcentajes más altos de España, que seguro que se mantendrá como ya ocurrió con las primeras dosis, donde Galicia alcanzó el 82%, con la media estatal en el 55%", ha destacado Comesaña.

NUEVOS HORARIOS EN LA HOSTELERÍA

Preguntado por los nuevos horarios en la hostelería, que han entrado en vigor esta madrugada, el conselleiro ha confirmado que "todo ha discurrido con normalidad, como venía ocurriendo semanas antes".

"Dada la situación epidemiológica, no tanto por el número de casos, que sigue siendo alto, igual que los ingresados o fallecidos, con cifras importantes, la situación se va normalizando en el sentido de que empezamos a convivir con el virus de una forma más ordinaria. En ese contexo y viendo la evolucion de lo que estaba pasando en los locales de hostelería, a los que hacemos un seguimiento diario, especialmente los fines de semana, y viendo el cumplimeinto estricto generalizado de las medidas, nos pareció un paso lógico avanzar en la recuperación de horarios", ha explicado.

En cuanto a la vigencia del certificado covid, Comesaña ha vuelto a defender su utilidad, especialmente respecto del alto porcentaje de vacunación, "donde jugó y juega un papel importante". Así, ha indicado que el protocolo para carnavales, ya publicado, "se mantiene", al igual que la exigencia de certificado, aunque todo sea objeto de revisión.

En esta línea, y respecto a una posible "convivencia" con la covid-19, el responsable del departamento autonómico considera que "se van dando pasos en ese sentido", con difenrencias notables entre el año pasado y este, tales como la eliminación de cuarentenas para los contactos estrechos o los autodiagnósticos.

"Además, acabamos de proponer al consejo interterritorial reducir los aislamientos a cinco días. Esto no significa que la pandemia acabe, pero sí son pasos para convivir co ella de una forma más vulnerable", ha remarcado, tras lo que ha añadido que "se debe seguir poniendo el foco en los más vulnerables" y que, "aunque en otros países se habla de que determinados positivos no hagan cuarentena, ahora mismo, aquí, esa medida no está encima de la mesa".