Aagesen prevé que la subasta de eólica marina sea antes de fin de año e insiste en que estará "donde haya aceptación"

1101326.1.260.149.20260702141311 La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la inauguración de la nueva interconexión eléctrica a 400 kV entre España y Portugal, en Arbo (Pontevedra). - Adrián Irago - Europa Press

ARBO (PONTEVEDRA), 2 (EUROPA PRESS)

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este jueves que la previsión del Gobierno es que haya subasta de eólica marina antes de que acabe el año, y ha insistido en que se instalará "donde haya aceptación del territorio".

Así lo ha trasladado, a preguntas de los periodistas, tras su participación en la inauguración de la nueva interconexión eléctrica entre España y Portugal, en el municipio pontevedrés de Arbo.

Sara Aagesen ha recordado que la energía eólica forma parte del planteamiento del Gobierno para maximizar el potencial renovable y se ha hecho "con muchísima participación" en el proceso de aprobación de los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo). "Lo más importante, es que nosotros apostaremos por la eólica allí donde exista mayor aceptación. Es importantísimo que se cuente con el territorio, con la ciudadanía, para que los proyectos lleguen", ha advertido la ministra.

Asimismo, ha recordado que se sacó a consulta pública la orden con las bases para convocar la subasta y ahora "hay que saber cuáles son los criterios que se fijan en base a esa consulta" y, sobre todo, donde pueden instalarse los primeros proyectos.

A la pregunta de si podría ser en Canarias, la ministra ha matizado que "todavía no hay respuesta" a esa cuestión, porque "hay que analizar toda la información recibida". "Pero lo que sí puedo decir es que se hará en los territorios que tengan aceptación de esa energía eólica marina, es fundamental", ha repetido.

Por otra parte, ha subrayado que el Gobierno, cuando apuesta por la eólica marina, lo hace "por toda la cadena de valor". De hecho, ha remarcado, se hizo una convocatoria de más de 200 millones de euros en ayudas para la adecuación de los puertos al despliegue de las renovables y la eólica marina, apostando también "por ese tejido productivo e industrial", y casi la mitad de la dotación ha llegado a Galicia, a una alianza entre los puertos de A Coruña y Ferrol.

Finalmente, sin dar un plazo concreto, ha señalado que "hay margen" y que el "objetivo" es que la subasta se haga este año.