Abanca aporta tres millones de euros al patrocinio del Xacobeo para eventos culturales y su proyección internacional

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en la firma del convenio de patrocinio del Xacobeo 2027-Abanca. Residencia oficial de Monte Pío (Santiago de Compostela). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, han firmado este jueves el convenio de patrocinio del Xacobeo 2027, que incluye tres millones de euros para grandes eventos y para diferentes iniciativas culturales, así como para impulsar su proyección internacional.

"La experiencia no empieza cuando llegamos al Obradoiro, sino a cada paso del trayecto, en el bar, en el comercio o en la pequeña fonda del rural que abre sus puertas", ha ensalzado Escotet, que ha estado acompañado en la rúbrica de este convenio --sellado en los exteriores de la residencia oficial del titular del Gobierno gallego en Monte Pío-- por el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, y el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet.

Así, el presidente de la entidad financiera ha destacado que el Xacobeo se ha convertido "en un motor económico" de la Comunidad, además de incrementar "la presencia internacional" de Galicia.

En este punto, Escotet ha detallado que Abanca destinará tres millones de euros que se articularán sobre tres vías de actuación: financiación de iniciativas oficiales, patrocinios culturales y actividades propias desarrolladas por Afundación.

Según ha detallado, el apoyo económico de la entidad se llevará a cabo a través de "grandes patrocinios culturales" y se complementará con "una amplia agenda" de actividades propias llevadas a cabo por Afundación.

En concreto, ha relatado, se prepara una oferta cultural "de primer nivel", así como exposiciones y proyectos "de máxima calidad" en instituciones "emblemáticas" en Madrid.

En el calendario de iniciativas también incluirán propuestas orientadas a las diferentes rutas para "garantizar que este Xacobeo sea un modelo de respeto, de protección de la naturaleza y dinamización".

Por su parte, Alfonso Rueda, que ha agradecido a Abanca la renovación del patrocinio, ha augurado que será "un gran año" para Galicia en el que uno de los objetivos es "proyectarla hacia el mundo", por lo que, ha reconocido, se necesita "que los que se comprometen a diario con la Xunta, lo hagan ahora especialmente".

En este contexto, el titular del Ejecutivo autonómico ha avanzado que se realizarán "muchas actividades", especialmente el próximo año, pero que, según ha indicado, podrán prolongarse en el 2028 para "enganchar con la década Xacobea".

RÉCORD DE PEREGRINOS

Además, Rueda ha asegurado que entre este jueves y el viernes "se llegará al récord de compostelas entregadas", que ya se había batido el año pasado y que en este 2026, ha apuntado, "parece que el número se superará con creces".

"Ahora, en octubre, vamos a llegar a ese número, lo que quiere decir que las cosas se están haciendo bien", ha reivindicado el presidente de la Xunta, que también ha expuesto que el Xacobeo "atrae cada vez a más gente de más países".

Por último, Rueda ha recordado que está a punto de concluir el plazo de presentación de solicitudes para el programa 'O Teu Xacobeo', que busca llegar a todos los municipios para que "se sientan partícipes de este proyecto global".

"Queremos tener el mejor Xacobeo de la historia, con la implicación de más empresas, más administraciones y mucho mejor. Esta es nuestra gran celebración, oportunidad y agradecemos que los que apuestan siempre por lo que es estratégico para Galicia vuelvan a hacerlo", ha concluido.

EXPOSICIÓN 'TERRITORIO CONTEMPORÁNEA'

Por otra parte, Abanca y Contemporánea, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Galicia, han presentado este jueves en Santiago la segunda edición de la exposición 'Territorio Contemporánea'.

La propuesta se enmarca en la programación del festival 'Aberto 26' y permite mostrar en un mismo espacio las creaciones de los artistas representados por las galerías participantes, "consolidando un proyecto común que conecta a salas y creadores de toda la comunidad gallega".

Tal y como ha explicado la entidad, al igual que en su primera convocatoria, el proyecto articulado entre Abanca y la asociación galerística se estructura en dos bloques expositivos que abordan la creación actual y su conexión con la historia del arte reciente.

En la primera parte de la muestra, ubicada en la planta baja del Centro Obra Social Abanca, se exhiben propuestas de nueve galerías y nueve artistas contemporáneos que exploran líneas temáticas como el paisaje, la memoria, el cuerpo, la arquitectura o el territorio.

En este espacio dialogan lenguajes que van desde la explosión cromática de Francisco Mendes Moreira (Galería Trinta) hasta el blanco y negro de la fotografía documental de Anna Turbau (Galería Nordés), pasando por las líneas impecables de Héctor Francesch (Galería Moret Art), las geometrías de las instalaciones de Román Corbato (Galería Néboa), la nitidez pictórica de Hugo Alonso (Galería Dupla) o las composiciones de Enrico Della Torre (Galería Vilaseco), Juan Adrio (Galería Luisa Pita), Tamara Feijoo (Galería Marisa Marimón) y Gabriel Borba Filho (Galería PM8).

Mientras, el segundo bloque, situado en la primera planta, propone un cruce de miradas e hilos invisibles entre obras procedentes de los fondos de estas galerías y piezas emblemáticas de la Colección de Arte Abanca.

Entre las correspondencias que plantea la exposición encontramos la reinterpretación del motivo clásico de la vanitas y el paso del tiempo a través de las obras de Xurxo Gómez-Chao (Moret Art) y Antía Moure.

Por su parte, la materia y los elementos orgánicos como vía de expresión conectan los trabajos de Alberto Odériz (Nordés) con los lienzos de Darío Basso. Asimismo, la muestra establece diálogos visuales entre creadores como Lara Pintos (Galería Dupla) y Rubén Ramos Balsa, Luis Gabú (Galería Luisa Pita) y David Planas, Pedro Proença (Galería Marisa Marimón) y Urbano Lugrís, Carlota Pereiro (Galería Néboa) y Berta Cáccamo, Florentino Díaz (Galería Trinta) y Miguel Ángel Campano o Iris Schomaker (Galería Vilaseco) y Óscar Domínguez.

La exposición podrá visitarse en el Centro Obra Social Abanca de la capital gallega desde este jueves hasta el 27 de marzo, en horario de lunes a sábado, de 16.00 a 20.00 horas.