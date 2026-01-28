Abanca gana 902,4 millones en 2025, un 25% menos por los beneficios extraordinarios de integrar Eurobic en 2024

Archivo - Exterior de una oficina bancaria de Abanca, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La entidad financiera Abanca obtuvo un beneficio atribuido de 670,4 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, un 5% más que en el mismo periodo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Abanca obtuvo un beneficio de 902,4 millones de euros en 2025, lo que supone un 25% menos de los 1.203,1 millones con los que cerró 2024, año en el que tuvo una cifra récord por el impacto de la integración del banco luso Eurobic.

En rueda de prensa en Santiago, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, se ha mostrado "muy satisfecho" con estos resultados, puesto que el banco "mejora en la recurrencia, en el resultado sostenible" frente a 2024, ya que "mejora esa estructura de resultados si no se tiene en cuenta" la operación de Eurobic el año pasado.

Escotet subraya la "sólida rentabilidad" de Abanca, el "crecimiento eficiente de negocio y la gestión de balance", unido a una "contención de gasto". La rentabilidad ROTE es del 15,1%.

Abanca eleva su volumen de negocio por encima de los 136.000 millones de euros, "una mejora importante". Además, alcanza 160.000 nuevos clientes captados en el conjunto del mercado ibérico en el año.

