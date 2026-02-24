Abanca se sitúa en el puesto número 14 de los bancos más sostenibles del mundo según el ranking de Sustainalytics

Logo de Abanca. - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Abanca se sitúa en el puesto número 14 de los bancos más sostenibles del mundo según el ranking de la agencia de calificación Sustainalytics, que mantiene a la entidad gallega en el nivel de "riesgo inapreciable", el mejor posible de esta clasificación.

En concreto, Abanca se posiciona como la segunda mejor entidad entre las 587 de su categoría de bancos regionales en todo el mundo. Del total de bancos analizados, la entidad ocupa el puesto 14 de entre 1.003 bancos de todo el mundo.

"La posición destacada de Abanca en el análisis de Sustainalytics reconoce, entre otros aspectos, la forma en la que la entidad desarrolla su actividad en aspectos como ética empresarial, gobernanza e integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el negocio", ha subrayado la empresa.

La entidad ha reivindicado su "especial énfasis" en apoyar a sus clientes en la transición hacia un modelo de producción más sostenible. Por ello, estructura también sus acciones en tres grandes líneas: ambiental, socieconómica y buen gobierno, subraya Abanca en un comunicado.