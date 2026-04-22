Abandonan un gato en el mostrador de una sede de Medio Ambiente en Sanxenxo (Pontevedra) - SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local investiga el abandono de un gato en el interior de la sede de Medio Ambiente en Vilalonga, en Sanxenxo (Pontevedra), como una presunta infracción contra la Ley de Bienestar Animal.

El suceso ocurrió este martes por la mañana cuando dos mujeres y un joven entraron en la oficina y dejaron el animal en un transportín. "Venimos a dejaros este gato que es vuestro", indicaron.

A continuación, una trabajadora de la oficina de Medio Ambiente les aclaró que allí no se recogían animales, pero insistieron hasta que se les advirtió de que se llamaría a la Policía para levantar acta del abandono.

"Fue entonces cuando huyeron rápidamente en su vehículo, sin dejar rastro de su identidad ni información alguna que ayudara a la atención del gato", señalan fuentes del Ayuntamiento.

Finalmente, la Policía Local ha recordado que el abandono de un gato está considerado una infracción, castigada con multas que pueden superar los 10.000 euros.