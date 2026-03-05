Abel Caballero anima a los vigueses a vestirse de época en la Reconquista, que se celebrará entre el 21 y el 29 de marzo

Imagen de la presentación de la Reconquista 2026. - AYUNTAMIENTO DE VIGO

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha animado a los ciudadanos a vestirse de época durante la fiesta de la Reconquista, que se celebrará en la urbe olívica entre el 21 y el 29 de marzo.

En rueda de prensa, el regidor ha informado de que este 2026 la Reconquista comenzará el sábado 21 con la destitución de la corporación afrancesada y terminará el domingo 29 con la representación histórica de la expulsión de los franceses de la villa de Vigo.

Actuaciones musicales, talleres, juegos y representaciones históricas formarán parte de las actividades de esta fiesta que, desde el viernes 27 de marzo, abrirá sus tradicionales puestos de artesanía y alimentación, que en esta ocasión superarán los 200.

El lunes 23 será la Reconquistiña, en la que participarán casi 50 colegios de la ciudad con más de 2.000 niños.

La Asociación de Veciños do Casco Vello también ha insistido en animar a los vigueses a participar en todas las actividades del programa vestidos de época.