Abel Caballero rechaza un gobierno "a expensas" de los 26 votos de secesionistas: "Con esa gente ni a tomar café"

Publicado 13/07/2019 12:02:50 CET

Cree que "si una coalición no garantiza mayorías, resta" e invita a Podemos a "no menospreciar" los puestos intermedios de la Administración

Seguro de que será alcalde de Vigo durante 12 años más, descarta la remunicipalización de servicios: "Yo no hago ideología, yo hago ciudad"

VIGO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras revalidar por cuarta vez su mandato al frente de la Alcaldía de Vigo con una mayoría absoluta aún más reforzada, que compatibiliza con la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), el socialista Abel Caballero advierte de que "no se deben repetir elecciones de ningún modo", pero también establece como línea roja que "el Gobierno no esté a expensas" de los 26 votos de Junts per Catalunya, ERC y EH Bildu. "Yo, particularmente, con esa gente ni a tomar café en la esquina", proclama.

Preguntado, en una entrevista con Europa Press, hasta dónde llegar para conseguir una investidura cuanto antes, Abel Caballero responde rotundamente: "Con los independentistas de ningún modo", pero también censura "la vara de medir incomprensible" de PP y Ciudadanos en relación a 26 votos "que cuentan". "Si esos votan no a la investidura, ¿el voto es bueno? Si votan sí a la investituda, el voto es malo y Ciudadanos y el PP dicen: esto es una catástrofe porque ese voto es malo. ¿Y si votan con ellos es bueno? Algo no funciona", invita a la reflexión.

En su opinión, PP y Cs, que se oponen "con uñas y dientes" a la investidura de Pedro Sánchez, "sin duda están queriendo nuevas elecciones", pese a que alerta que ello perjudicaría la imagen de España. Además, reconoce tener "alguna pequeña duda" respecto a que Podemos no quiera también una nueva cita con las urnas, cuando los ve "intentar anclarse en priorizar tener puestos en un gobierno".

Sin embargo, a su juicio la salida no es un gobierno de coalición con la formación que lidera Pablo Iglesias debido a que, junto al PSOE, no suma mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. "Si la coalición no garantiza mayorías, resta, no suma", remarca.

"Un gobierno de coalición de PSOE y Podemos no tendrá mayoría nunca o la tendrá con gente que nosotros no queremos", agrega en relación a JxCat, ERC y EH Bildu y desliza también que "otros socios de referencia no van a votar eso".

Por consiguiente, en esta entrevista, concedida el martes de esta semana, Abel Caballero reclama a los líderes de la formación morada "reflexionar y rectificar" la demanda de puestos de responsabilidad en el Gobierno y los invita a "no menospreciar la capacidad que tiene de gobernar un secretario de Estado, un secretario general o un subsecretario". "La Administración tiene mucha capacidad en la toma de decisiones", agrega.

En su opinión, "sin ninguna duda" los nombres propuestos por Podemos solo podrían ocupar cargos de segundo nivel y nunca ministerios, una propuesta que él ve "generosa" porque el PSOE los "multiplica por tres en diputados". "El planteamiento del presidente del Gobierno está siendo muy adecuado y muy meditado", afirma sobre la negociación de Pedro Sánchez.

COMBINACIONES DIVERSAS

En relación a la posición del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, que se ha mostrado partidario de un gobierno de coalición formado por PSOE y Ciudadanos, el regidor olívico se limita a reconocer que "la aritmética funcionaría", en relación a que ambos sumarían una mayoría absoluta en el Congreso.

Para Caballero, sin embargo, también habría la opción de "Ciudadanos abstenerse y facilitar que gobierne el PSOE y por tanto que hubiera un gobierno estable con cooperación parlamentaria y apoyada también por Podemos". "A mí no me disgusta en absoluto un gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Podemos en la investidura y de geometría variable en la aprobación de leyes", ha añadido.

No obstante, censura que el partido de Albert Rivera "no quiere ni hablar", con lo que "ni siquiera cuenta", pese a que habría el escenario de "una investidura facilitada, por ejemplo por Ciudadanos con los apoyos activos del PSOE y de Podemos y de otros partidos, como el PRC y el PNV, que se podrían sumar a esto, y conseguir la mayoría y a partir de ahí: geometría variable".

Pero lamenta las posturas de las formaciones naranja y morada porque existe el riesgo de que "no va a haber gobierno nunca". "Si los que dicen: ay qué bien, que estamos nosotros aquí --me refiero a Ciudadanos y a Podemos--, pero, eso sí: ni pactamos ni votamos. Oiga, usted está empobreciendo el Parlamento porque opina que no hay que pactar y esto sí que es un problema serio", argumenta.

CABALLERO, ALCALDE

El pasado mayo, Abel Caballero (Ponteareas, 1946) revalidó su mandato al frente de la mayor ciudad gallega, Vigo, al obtener 20 de los 27 concejales de la corporación local tras 12 años con el bastón de mando. Él sostiene que este resultado electoral no se circunscribe a una "sigla (política)" ni a él mismo, sino que se trata de un "éxito de la ciudad".

Así, define su política como un "modelo coparticipado" que responde al hecho de que a los ciudadanos "no les basta (con) votar cada cuatro años". Caballero valora el "éxito" del proyecto que, según afirma, han querido emular múltiples candidatos a las alcaldías de los municipios españoles.

Preguntado por su futuro al frente de la Alcaldía de Vigo, Abel Caballero explica que tiene "confianza" en la ciudad y que cree que le apoyará durante este mandato y los dos siguientes. "Yo seré alcalde cuatro, más cuatro, más cuatro, al menos. Doce años más al menos porque yo tengo una confianza en esta ciudad y creo que me va a seguir apoyando durante esos cuatro, más cuatro, más cuatro. Después, a partir de ahí, Dios dirá", se muestra convencido.

En relación a las actuaciones para el próximo mandato al frente de la ciudad, no concreta una fecha para la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), pero hace hincapié en que la aprobación del instrumento de ordenación provisional y la aplicación de la ley 3/2016 han permitido desbloquear el urbanismo en la ciudad.

No obstante, recuerda que la ordenación provisional debe estar "definitivamente aprobada" en un plazo de tres años desde el visto bueno inicial. En cuanto a la ley 3/2016, sostiene que fue "hecha para Vigo", aunque acusa a la Xunta de no permitir que se aplique en la ciudad.

SERVICIOS MUNICIPALES

Ante el próximo vencimiento de los contratos del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua y el transporte público, rechaza su remunicipalización. "Yo no hago ideología, yo hago ciudad", defiende, mientras critica que otros gobiernos locales hayan optado por asumir servicios externalizados que funcionaban correctamente. Sin embargo, sí avanza que, con el nuevo contrato, el autobús urbano será "más moderno" y con "nuevas fórmulas de transporte", como un servicio a demanda.

Cuestionado por el pleito contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento por la Autoridad Portuaria de Vigo por el mantenimiento del paseo desplomado durante el festival O Marisquiño, vuelve a responsabilizar al Puerto de la seguridad.

Así, recuerda que un oficio de la jueza instructora que investiga el accidente instó al Puerto a tomar medidas de seguridad y que el BOE señala que la zona es terreno portuario.

Aunque en clave autonómica rechaza pronunciarse, incluso preguntado sobre las opciones del secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, para convertirse en presidente de la Xunta, sí remarca que "lo peor que le pasó a esta ciudad (Vigo) fue el gobierno de Feijóo (al frente del Ejecutivo autonómico)", por lo que "cualquier otro será mejor".

Asimismo, incide en que la debacle electoral sufrida por el PP en la mayor urbe gallega --pasó de siete a cuatro concejales-- se debe a que Feijóo no ha percibido el "cambio sustancial" que ha tenido lugar en relación con la autonomía gallega. En este contexto, aboga por que Vigo "juegue el papel que le corresponde" en la Comunidad y la "dirija".