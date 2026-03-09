Absuelto el policía de Vigo acusado de violación al entender los jueces que no fue probada la ausencia de consentimiento

VIGO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto al policía local de Vigo acusado de violar a la hermana de uno de sus amigos al entender que no ha sido probada la ausencia de consentimiento.

El tribunal entiende acreditado que ambos mantuvieron relaciones sexuales en el coche del procesado durante la madrugada del 27 de noviembre de 2022, cuando el sospechoso tenía 42 años, y la denunciante, 18.

En la sentencia, los magistrados concluyen que carecen de pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia del sospechoso. Así, explican que la declaración de la afectada "carece de la suficiente fiabilidad como para que se pueda admitir que no había prestado en aquel momento su consentimiento para mantener una relación sexual con el denunciado".

Los magistrados señalan que los desvanecimientos sucesivos relatados por la mujer, que descartarían el consentimiento, "se produjeron en un breve espacio temporal, alternándose con episodios en que estaba despierta y en los que admite que pudo haber realizado tales manifestaciones de consentimiento".

A ello, añaden que carece de respaldo esa pérdida de voluntad que manifestó en el plenario, en el sentido de que se veía obligada a hacer lo que el acusado le pedía, "porque no consta ni que hubiera bebido o que éste le hubiera suministrado algún tipo de sustancia favorecedora de tal situación".

En el fallo, los jueces también hacen referencia a los mensajes intercambiados entre ambos al día siguiente de los hechos, en los que, según la sala, "no se desprende tampoco que la denunciante hubiera reflejado una situación de falta de consentimiento".

Por lo tanto, la Audiencia asegura que "se ha introducido una duda razonable de cierta entidad acerca de la existencia del consentimiento", lo cual impide dictar una sentencia condenatoria.

Pese a todo, el fallo no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

NOVIEMBRE DE 2022

Fiscalía solicitaba inicialmente hasta 15 años de prisión para el hombre como supuesto de autor de un delito de agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 27 de noviembre de 2022, cuando ambos volvían de fiesta en el coche del policía local.

El acusado fue condenado anteriormente a seis meses de prisión y a pagar una multa de 2.880 euros, precisamente por vulnerar la orden de alejamiento de la denunciante. Según consideró probado el juzgado de lo Penal 3 de Vigo, este agente (suspendido) se acercó con su coche a pocos metros de la joven y le hizo un gesto simulando que le apuntaba y disparaba con una pistola.

Además, el ahora absuelto fue juzgado a principios de 2025, junto con otro agente, acusados de detener a una mujer que les había grabado y de esconderle el teléfono. En ese caso, ambos agentes también fueron absueltos después de que la Fiscalía retirase su acusación.