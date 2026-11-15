La acampada de Vigo inicia su desmontaje y prepara una concentración para exigir vivienda para unas 10 personas sin ella

Imagen de la acampada de Vigo este martes. - EUROPA PRESS

VIGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda de Vigo ha iniciado este domingo el proceso de desmontaje del asentamiento levantado en la Praza de Compostela hace un mes. Paralelamente, prepara una concentración convocada el lunes para criticar la "negativa" del Ayuntamiento de Vigo a darle una alternativa habitacional a una decena de personas en situación de calle, algo que la concejala responsable niega "radicalmente".

El viernes, el colectivo se dirigió por carta al Ayuntamiento y a la Xunta para solicitar una "intervención urgente" ante la situación de este grupo de personas, que hasta ahora pernoctaban en la Alameda. Con el levantamiento de la acampada, su situación genera una "enorme preocupación", dado que actualmente reciben "acompañamiento, apoyo alimentario y protección" por parte de sus compañeros en el asentamiento.

A través de un nuevo comunicado, el colectivo ha tachado de "inaceptable" la respuesta municipal, que, según ha asegurado, se reduce a "unos albergues llenos y una lista de espera". "Además, alega que los servicios están saturados por la campaña de 'Nadal Xuntos' y que no hay ola de frío, por lo que no se pueden activar las ayudas de emergencia municipal", ha añadido.

Consideran que todo ello no supone "ninguna solución real" para más de 10 personas que "necesitan un techo ahora mismo". A los miembros de la acampada les preocupa especialmente los efectos que generará la "exposición continua a la lluvia" sobre ellas. Por este motivo, convocado una concentración este lunes, 15 de noviembre, a las 11.00 horas en la Praza do Rei, frente al Ayuntamiento.

Al Ayuntamiento le piden que active las ayudas de emergencia municipal y garantice una alternativa habitacional "inmediata" para todas las personas afectadas; y a la Xunta le reclama que asuma su responsabilidad y aporte una solución. "Una lista de espera no es un techo, y una campaña de Navidad no puede servir de excusa para dejar gente en la calle en pleno temporal", han zanjado.

EL AYUNTAMIENTO LO NIEGA "RADICALMENTE"

La concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, ha negado que esta haya sido su respuesta. Según su versión, trasladada en un audio remitido a los medios, el Ayuntamiento contestó el mismo viernes al correo enviado y activó un dispositivo de emergencia para que "una trabajadora social atendiera a las personas que referían tener problemas de solución habitacional".

También las ha invitado a presentarse "a cualquier hora" en el edificio municipal para ser entrevistadas. "Es radicalmente falso, y se puede demostrar, que el Ayuntamiento de Vigo no esté atendiendo las demandas de soluciones habitacionales de la acampada por la vivienda", ha expuesto.

Además, se ha referido a un programa municipal de acceso a la vivienda en el mercado libre con intermediación social y ha señalado que, a través de él, se podrán buscar "soluciones personalizadas para cada uno de los perfiles". Eso sí, ha indicado que, para poder hacerlo, estas personas deben acudir a la trabajadora social en cuestión y mantener la entrevista requerida.

LAS ACAMPADAS SE TERMINAN, EL MOVIMIENTO CONTINÚA

De este modo, las acampadas por la vivienda de Galicia se encaminan hacia su fin, aunque con el ánimo general de mantener vivos los colectivos creados y trasladar la lucha a los barrios. La de Pontevedra fue la primera en recoger: abandonó la Alameda entre el jueves 12 y el viernes 13, una vez pasada la huelga general.

Por su parte, la de Santiago, que en los últimos días ya vio reducido su número de tiendas, avanzó el sábado en las tareas de recogida y, este domingo, ya eran muy pocas las que todavía quedaban instaladas en la Praza do Obradoiro. Por su parte, Vigo extenderá el proceso de desmontaje hasta al menos el final de la próxima semana, sin una fecha concreta para el término de estas labores.

Sin embargo, según avisan, este no será el fin del movimiento. Por ejemplo, en Pontevedra, sus integrantes anticiparon su intención de trasladar las asambleas y actividades a los barrios. Al mismo tiempo, en Vigo, las personas que integran la acampada continuarán su actividad como un colectivo asambleario e irán de la mano de los ya existentes en la ciudad.