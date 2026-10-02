Los acampados en O Obradoiro por la vivienda afrontan su tercera noche y llaman a movilizarse este sábado

Varias personas durante una acampada por la vivienda, en la plaza del Obradoiro, a 1 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda ubicada en la Praza do Obradoiro, en Santiago, afronta este viernes su tercera noche con la intención de mantenerse, mientras los jóvenes participantes se preparan para participar en la concentración convocada para este sábado a las 12.00 horas en el mismo punto, en una jornada en la que también habrá protestas en Vigo, A Coruña, Lugo y Pontevedra.

A la protesta, que comenzó en la madrugada del jueves con una decena de tiendas de campaña, se han ido sumando más participantes durante la tarde de este viernes. "Cada día somos más", ha afirmado en declaraciones a los medios la portavoz de la asamblea, Eirena Souto.

De esta forma, los jóvenes mantienen la acampada después de que el Congreso haya rechazado este viernes el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. El resultado ha sido de 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, frente a 178 del PP, Vox, Junts y UPN.

Con todo, los participantes en la acampada ya habían advertido de que continuarían con sus reivindicaciones en caso de que las medidas saliesen adelante, ya que consideran que son "parches y reformas absolutamente insuficientes".

Los jóvenes han reclamado "otra serie de medidas" para que la vivienda "deje de ser una mercancía y un bien de negocio". Entre sus propuestas han planteado expropiar "todo el patrimonio de los especuladores", prohibir la intervención de los fondos buitres y adoptar otras medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y de calidad "independientemente de los recursos y de la situación legal de las personas".

"Vamos a permanecer aquí, a seguir luchando y vamos a participar en la movilización de las 12.00 horas de este sábado", ha asegurado la portavoz de la asamblea.

MOVILIZACIONES ESTE FIN DE SEMANA

La concentración de este sábado en O Obradoiro se enmarca en las diferentes movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas y diversas plataformas por la vivienda para reclamar "soluciones permanentes" ante la crisis habitacional.

En Vigo, la Alianza pola Vivenda ha convocado una manifestación a las 19.00 horas, con salida en el cruce de Vía Norte y Urzáiz y llegada a la Porta do Sol.

En A Coruña, el Sindicato de Vivenda ha llamado a una manifestación a las 19.00 horas, con salida de la Ronda de Outeiro con Avenida das Conchiñas y llegada a la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema 'Contra el rentismo, por la huelga general'.

Por su parte, en Lugo habrá una concentración delante del Ayuntamiento a las 19.00 horas. En Pontevedra, una plataforma ciudadana en defensa del derecho a la vivienda ha convocado una concentración el lunes a las 20.00 horas en la Praza da Peregrina.