Un accidente entre un bus escolar y un camión deja heridos leves a 9 alumnos y 3 profesores en Vigo

Retenciones en la AP-9 por un accidente entre un bus escolar y un camión, a 19 de junio de 2026. - DGT

VIGO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una colisión por alcance entre un autobús escolar y un camión en la AP-9, a la altura del barrio vigués de Cabral, ha dejado heridos de carácter leve a nueve alumnos y a tres profesores, que fueron atendidos en el punto sin necesidad de ser trasladados. El conductor del camión resultó ileso.

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes en el kilómetro 157 de esta carretera, dirección Tui. Este provocó retenciones de más de tres kilómetros en este punto, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), que compartió en sus redes sociales una imagen del atasco sobre las 20.00 horas.

Unos minutos antes de las 18.00, personal del 061 informó al 112 Galicia de, que, aunque parecía que no había heridos, derivaban una ambulancia para el accidente. A la misma hora, la propia conductora del autobús contactó con la central de emergencias para informar del suceso e indicó que todos estaban bien.

En el vehículo viajaban alrededor de 50 escolares y 6 profesores, de los cuales únicamente 12 (nueve menores y tres acompañantes) resultaron heridos de carácter leve. Por su parte, la empresa del camión comunicó al 112 que el autobús había alcanzado a uno de sus camiones y que el conductor había salido ileso.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios indicaron que habían atendido al conjunto de personas heridas, que no necesitaron ser evacuadas al hospital. Además, los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes de Tráfico y la Policía Local, de los Bomberos de Vigo y del personal de la AP-9.