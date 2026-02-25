Acepta un año de cárcel un camarero lucense acusado de agredir sexualmente a una compañera de trabajo

LUGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo ha cerrado este miércoles, con una pena de un año de cárcel, el juicio contra un camarero de 55 años acusado de agredir sexualmente a una compañera de trabajo, de 18.

Víctima y acusado han llegado a un acuerdo, después de que la primera vista, prevista para finales de enero, se suspendiera por la ausencia de la víctima.

En concreto, el hombre se enfrentaba a una pena de dos años y seis meses de prisión por unos hechos que tuvieron lugar en Lugo en octubre de 2025. Según el relato de la acusación, este, que reconoció los hechos, se acercó a ella y después de decirle que era muy guapa, la invitó al baño a tener relaciones sexuales, asegurando que tenía "condones y viagra" y que "iban a ser novios".

Después, "la agarró por la cintura, le tocó el culo y la cara y le chupó una oreja", lo que llevó a la joven a dejar el trabajo al día siguiente.

El hombre, que ha aceptado un año de prisión, no irá a la cárcel porque se acordó la suspensión de la pena, pero deberá realizar un curso de formación dirigido a agresores sexuales.

También deberá cumplir una orden de alejamiento de la víctima por un periodo de cuatro años, libertad vigilada por otros tantos, no podrá ejercer profesión que le vincule con menores durante seis y tiene que pagar una indemnización de 2.000 euros, que hará con pagos mensuales de 100 euros.