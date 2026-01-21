Acepta un año de prisión en Lugo por estar en posesión de contenido pedófilo, pero no irá a la cárcel

LUGO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, vecino de Lugo, ha aceptado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo una pena de un año de prisión por la posesión de material pedófilo. Debido a la falta de antecedentes, no irá a la cárcel.

Los hechos se remontan a 2022, cuando el hombre se descargó de Google Photos 7 archivos de imágenes pornográficas con menores, una acción que fue detectada por la Comisaría General de Police desde el National Center for Missing and Exploited Children (Centro nacional de niños desaparecidos y explotados) y por la que fue citado a declarar en la comisaría de la Policía Nacional.

En esa acción, dejó que los agentes examinaran su teléfono móvil, en el que encontraron, en una cuenta de Telegram 643 archivos de vídeo de contenido pedófilo con niños y niñas manteniendo relaciones sexuales entre ellos, de forma violenta y obligada, con adultos, incluso con bebés, además de algún vídeo de niños teniendo sexo con animales.

En un principio se le pedían dos años de cárcel, pero, debido al hecho de no estar acreditada la accesibilidad a dicha cuenta, la Fiscalía aceptó rebajar a un año de prisión la pena, con la que se conformó el acusado.

Además, contará con dos años de libertad vigilada y otros seis de inhabilitación para desempeñar trabajos que conlleven el contacto con menores de edad. Al tratarse de una pena inferior a dos años, se solicitó la suspensión de la misma con la condición de que no delinca en los próximos dos años.