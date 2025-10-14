Acepta 3 años y 9 meses de cárcel el joven que apuñaló a otro durante el Carnaval de Verano de Redondela en 2024

Juicio contra el joven que apuñaló a otro durante el Carnaval de Verano de Redondela, en agosto de 2024. Finalmente, el acusado aceptó la pena de 3 años y 9 meses de prisión en una vista de conformidad, - EUROPA PRESS

El joven Iker F.C., acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por apuñalar a otro chico durante la celebración del Carnaval de Verano de Redondela en 2024, ha aceptado la pena de 3 años y 9 meses de cárcel en una vista de conformidad celebrada este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

La Fiscalía, que inicialmente pedía para él 8 años de prisión, ha rebajado su petición al considerar dos circunstancias atenuantes: la de confesión y la reparación del daño, ya que el procesado entregó semanas después, por medio de su abogada, el cuchillo con el que cometió los hechos y, además, consignó 2.500 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.

De este modo, Iker F.C. reconoció los hechos, que ocurrieron en la madrugada del 25 de agosto de 2024, cuando el acusado se dirigió, en compañía de unos amigos, al Paseo da Xunqueira de Redondela. Allí se encontró con la víctima, que también estaba con un grupo de personas.

Con ánimo de acabar con su vida "se abalanzó" sobre él y lo golpeó en la cara y en el cuerpo. Además, le asestó varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de 11 centímetros de hoja. Como consecuencia, la víctima resultó con heridas graves y tuvo que ser trasladado urgentemente al Hospital.

Por estos hechos, el joven ha aceptado la pena de 3 años y 9 meses de prisión, y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un período de 5 años. Igualmente, deberá indemnizar al perjudicado en casi 10.500 euros (de los que se descuenta la cantidad ya consignada). La sentencia ha sido declarada firme ya por la sala, al no tener intención las partes de recurrir.