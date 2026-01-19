Acepta seis años y seis meses de prisión por agredir sexualmente varias veces a la hija de su ahijada en Viveiro (Lugo)

Sesión en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

LUGO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Viveiro (Lugo) de mediana edad ha aceptado este lunes una pena de seis años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a la hija de su ahijada en varias ocasiones. Además, deberá indemnizarla con 35.000 euros por daños morales.

Así se acordó de común acuerdo entre la acusación y la defensa antes de la sesión prevista en la Audiencia Provincial, donde el hombre acudió escoltado por los agentes, ya que está en prisión provisional desde el momento de los hechos, en junio de 2022.

La Fiscalía pedía en un primer momento una pena de 12 años de prisión, pero se aceptó rebajar la misma al hacer valer las atenuantes de reparación del daño, ya que el acusado ingresó a la menor 21.000 euros, y también el de confesión, ya que reconoció ser el autor de los hechos tras su detención y colaboró en la investigación posterior.

VARIAS AGRESIONES

Los hechos confesados por el hombre tuvieron lugar cuando la menor, que tenía 9 años en aquel momento, fue invitada por el acusado a probarse ropa en la casa familiar. La obligó a desnudarse, le tocó sus partes íntimas y se echó sobre ella mientras la niña lloraba. En fechas siguientes volvió a agredirla en varias ocasiones, llegando incluso a meterse en el baño cuando se estaba duchando.

Además de los seis años y seis meses de prisión, el hombre aceptó también una pena de alejamiento de la víctima a más de 500 metros durante un periodo de 16 años y otros 10 de libertad vigilada.

Debido a que ya ha ingresado 21.000 euros a la víctima, el resto, 14.000 euros, lo irá abonando mensualmente a razón de 150 euros.