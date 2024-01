Las acrobacias aéreas del Cirque du Soleil triunfan en Santiago con 'Ovo', una inocente historia de amor entre insectos

Acróbatas durante la premiere del espectáculo ‘OVO’, del Circo del Sol, en el Multiusos Fontes do Sar, a 3 de enero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Esta producción se estrenó por primera vez en Montreal en 2009 y ha viajado

El Multiusos Fontes do Sar se convierte en un ecosistema de luces, color y música en directo con el primero de ocho pases

Las acrobacias y danzas aéreas, los saltos mortales y el manejo de hasta cuatro diábolos a la vez han sido los trucos más aplaudidos y vitoreados este miércoles en el Multiusos Fontes do Sar, donde el Cirque du Soleil, o Circo del Sol, ha realizado el primer pase de su espectáculo 'Ovo', una inocente y divertida historia de amor entre una mariquita y una mosca azul.

La música en directo ha puesto el broche de oro a este relato desenfadado que la compañía canadiense ha representado durante 100 minutos --separados en dos partes a través de un receso de 25-- ante miles de personas en la cancha del Club Baloncesto Obradoiro.

Este elegante espectáculo es un popurrí de colores y artes circenses que tiene un huevo --es lo que significa 'Ovo' en gallego y en portugués, ya que tiene una clara inspiración brasileña-- como elemento central.

Las largas colas del público asistente a este primer pase del Cirque du Soleil del año 2024 han sido bastante ágiles y no han impedido que ya dentro, en el 'hall' del Multiusos, numerosos grupos tuviesen tiempo de pararse en los mostradores para hacerse con palomitas, bebidas e, incluso, elementos de 'merchandising'.

ESPECTÁCULO DE COLORES, LUCES Y MÚSICA

Antes de arrancar la sesión, casi a las 20,40 de la tarde, un huevo gigante ocupaba todo el escenario mientras, en castellano y en inglés, una 'voz en off' daba unas instrucciones previas como la de no usar el flash para no distraer a los artistas y acróbatas.

Nada más ha empezado a sonar la música, el huevo se ha abierto para dar paso a un juego de luces y música en directo que ha precedido a la presentación en pista de los 52 artistas que componen 'Ovo'. Entre ellos y los técnicos, la compañía precisa a unas cien personas para transportar este espectáculo por todo el mundo.

Alturas, telas colgantes, caídas de infarto a unas colchonetas y danzas aéreas se han hecho con los más largos y sonados aplausos de una noche en la que también han tenido cabida el contorsionismo y los malabares con hasta cuatro diábolos que han rozado el techo.

ACROBACIAS Y TEATRO

'Ovo' alterna las acrobacias de los especialistas con un teatro musical divertido, apto para todo tipo de públicos, también los más pequeños, que cuenta cómo una mosca azul se enamora de una mariquita --ambos interpretados por payasos-- e intenta conquistarla. Mientras tanto, un escarabajo, jefe del ecosistema de insectos, emprende todo tipo de tretas para hacerse con el huevo traído por la mosca.

Los diálogos entre los personajes son en una lengua inventada que se hace legible gracias a una ingenua interpretación. También ha habido tiempo para sacar al escenario a una mujer y a un hombre del público que no han dudado en entregarse al 'show' para desatar las risas y el aplauso de todos los asistentes.

La guinda de este pastel la han puesto los 13 grillos y una araña roja que han hecho mortales, escalada y saltos de colchoneta en una pared mientras sonaban los últimos acordes de esta muestra que ha acabado, como no podría ser de otra manera, con confeti y efectos visuales.

OCHO PASES HASTA DOMINGO

El de este miércoles ha sido el primero de los ocho pases de 'Ovo' que hará el Cirque du Soleil hasta el domingo, Día de Reyes, en Santiago de Compostela. Posteriormente, se dirigirá a Zaragoza.

La compañía canadiense llegaba el lunes, 1 de enero, a la capital gallega a bordo de 23 camiones llegados desde Lisboa, donde permanecieron los últimos días del 2023.