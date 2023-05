ACSM advierte de que no llevará a cabo la bajada al Pitanxo si Transportes no firma pronto el contrato

VIGO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

José Cubeiro, director general de ACSM Shipping, la empresa adjudicataria del contrato para bajar al 'Villa de Pitanxo', ha amenazado este lunes con no llevar a cabo la bajada al pecio del pesquero gallego si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no firma pronto el contrato.

En declaraciones a Europa Press, Cubeiro ha criticado que, pese a que este lunes termina el plazo para firmar el contrato definitivo, el Ministerio todavía no lo ha hecho, aunque el viernes el Gobierno central les aseguró que iba a procederse al envío de la documentación necesaria.

"No sabemos cuál es la razón", ha lamentado Cubeiro, quien ha explicado que "si no se firma, no hay adjudicación, no vale para nada mientras no esté firmado el contrato".

El gerente de ACSM ha lamentado que, pese a que la empresa ya ha iniciado hace diez días los preparativos de la operación para poder partir hacia Terranova (Canadá) a mediados de esta semana, finalmente quizá la operación no se lleve a cabo.

En este sentido, ha amenazado con suspender la bajada al pecio ante el "perjuicio económico" que le supone a la compañía mantener el barco parado en Vigo a la espera de que el Ministerio firme. "Si alguien no nos dice nada mañana tendremos que tomar decisiones", ha sentenciado.

"Es un poco mosqueante. El barco lleva 10 días en Vigo haciendo los preparativos. Aceleramos todo el tema para tener todo listo. Hicimos un esfuerzo enorme, perdimos otros trabajos porque no podíamos hacer los dos y ahora nos encontramos en tierra de nadie, con el perjuicio económico que supone", ha añadido.

Cubeiro ha explicado que son casi 40 personas las que llevarán a cabo el operativo, con 22 tripulantes y 16 técnicos, que ya están a la espera de partir a Canadá. Según él, los trabajos a realizar son "sencillos", ya que la empresa lleva más de 20 años haciendo operaciones similares para diferentes sectores.

En el buque todo lo necesario para la bajada al pecio estará duplicado, por lo que se llevarán dos robots que grabarán imágenes de las inmediaciones del barco hundido. Previamente, lo más difícil, según él, será encontrar el pecio. Sus cálculos esperan que en total se necesitarán entre siete y diez días para estos trabajos.

El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han iniciado una serie de acciones para tratar de esclarecer los hechos, por lo que siempre han pedido que se bajase al pecio para encontrar pruebas de lo que pudo haber ocurrido.