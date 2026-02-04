Activada la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra y por temporal costero en el litoral gallego

Archivo - Dos personas caminan con un paraguas al lado de la playa del Orzán, a 22 de enero de 2024, A Coruña, Galicia (España). La dirección xeral de Emerxencias de la Xunta ha activado hoy la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral galleg - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado desde la madrugada de este jueves la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y también por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra, que se extenderá en el mediodía del jueves a la Mariña lucense.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estará activo desde primeras horas de la madrugada en el interior de Pontevedra un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 8 litros de agua por metro cuadrado, pudiendo acumularse durante 24 horas más de 100 litros y mismo puntualmente 120 litros.

Ante las fuertes lluvias se recomiendan circular con precaución y se informará antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan anegarse y alejarse de los cursos de los ríos.

CENTROS EDUCATIVOS

Debido a la alerta naranja por acumulación de lluvia, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender durante toda la jornada del jueves, día 5, las actividades en el exterior de los centros educativos de 16 ayuntamientos de la zona interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Del mismo modo, la Secretaría xeral para o Deporte de la Consellería Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos de predicción, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en los ayuntamientos afectados que pueden consultarse en la web Deporte Galego.

Por otra parte, desde esta madrugada se activará la alerta naranja por temporal costero en la costa de A Coruña y Pontevedra y a partir del medio día del jueves también en el litoral de Lugo por mar combinada de oeste con olas de hasta siete metros y viendo del suroeste fuerza 7 y ocasionalmente fuerte 8.

Por este motivo, la Secretaría Xeral para o Deporte suspende la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade. La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos.

También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.