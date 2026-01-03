Activada para este sábado la alerta naranja por temporal costero en el oeste de A Coruña

Archivo - Dos mujeres observan las olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España) - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este sábado, 3 de enero, la alerta naranja por temporal costero en el oeste de A Coruña, con el fin de "garantizar la seguridad de los bienes y las personas".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del 112 Galicia a los municipios de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubs náuticos.

Según la Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primera hora de esta tarde. Se espera viento del nordeste de hasta fuerza ocho entre Finisterre y As Sisargas.

Por ello, la Xunta ha anunciado la suspensión de actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los municipios de la costa oeste de A Coruña -- Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Finisterre y Muxía -- desde primera hora de esta tarde hasta el amanecer de este domingo.

Además, ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa; que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar á hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.