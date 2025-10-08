La activista Sandra Garrido llega a Santiago: "Nos trataron fatal y los gobiernos siguen permitiendo que esto pase"

La activista Sandra Garrido llega a Santiago y refuerza la convocatoria a una "huelga general" el 15 de octubre - NICOLÁS SATRIANO

Tras participar en la flotilla a Gaza, es recibida por medio centenar de personas en la estación de tren entre gritos de 'Palestina vencerá' y aplausos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista gallega Sandra Garrido ha llegado en tren este miércoles, a las 20.29 horas, a Santiago de Compostela bajo gritos de 'Palestina vencerá' tras haber participado en la flotilla que puso rumbo a Gaza. "Lo más cruel e inhumano es que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. Nos trataron fatal, pero la noticia sigue siendo que los gobiernos siguen permitiendo que esto pase", ha clamado.

Garrido fue deportada por Israel cuando, junto a la Global Sumud Flotilla, intentaba romper el bloqueo humanitario que las fuerzas militares israelíes mantienen sobre la Franja de Gaza. Ha sido recibida entre aplausos, abrazos y lágrimas en la estación de tren Daniel Castelao de la capital gallega por medio centenar de allegados y representantes de organizaciones que acompañaron desde tierra el recorrido de la flotilla humanitaria.

"El siguiente paso es una huelga general, el día 15. Y después siguiente flotilla, y siguiente flotilla... Por tierra, mar y aire, igual que el Ejército israelí", ha añadido Garrido.

En declaraciones en Santiago, la abogada ha llamado a apoyar la convocatoria a una huelga general en "todo el Estado español" el próximo 15 de octubre porque "la misión no se cumplió" y "los gobiernos siguen permitiendo que eso pase".

Entre los asistentes se encontraban representantes de la comunidad árabe en Galicia y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG).

En cualquier caso, está previsto que Garrido y el también gallego y patrón de uno de los barcos de la flotilla, Manu López, comparezcan en una rueda de prensa este jueves, en la que darán a conocer detalles del viaje y de la detención por las fuerzas de Israel.

MISIÓN DE La FLOTILLA Y DETENCIÓN

Garrido regresó del Oriente Próximo junto a otros 27 activistas españoles tras pasar tres días en una prisión israelí. La activista y los demás detenidos aterrizaron en el aeropuerto de Barajas (Madrid) el pasado lunes, en un vuelo que hizo escala en Atenlas (Grecia).

El 1 de octubre, Garrido y otros centenares de activistas --49 españoles-- navegaban hacia la Franja de Gaza con la flotilla cuando fueron interceptados en aguas internacionales por militares de Israel, la pocas millas náuticas del objetivo que era llegar al territorio gazatí.

Asimismo, Sandra Garrido y el patrón de barco Manu López y otros más de 100 activistas fueron interceptados y detenidos, quedando así incomunicados hasta que el pasado fin de semana cuando se supo que el grupo comenzaría a ser deportado a sus respectivos países.

En esta coyuntura, el patrón de barco gallego regresó a España, el pasado domingo, y llegó el día siguiente en tren a Vigo.