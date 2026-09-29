La actualización del Plan de normalización será aprobada en el próximo pleno de Parlamento

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actualización del Plan xeral de Normalización Lingüística será aprobada en el próximo pleno del Parlamento, que se celebrará los próximos6 y 7 de octubre e incluirá la comparecencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la posibilidad de que los grupos presenten propuestas de resolución.

Y es que, al igual que el texto aprobado en 2004 durante el la presidencia de Manuel Fraga, este plan se tramitará en virtud de los artículos 140 y 141 del reglamento de la Cámara. En concreto, estos puntos regulan los debates a raíz de una comunicación formulada por la Xunta para su debate y posibilitan la presentación de las propuestas de resolución, que podrán registrarse hasta las 9,30 horas del miércoles, para su posterior votación.

En la sesión, tal y como figura en el orden del día aprobada en la Xuntade Portavoces, se iniciará la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley gallega de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado mes de julio.

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder a las preguntas de vivienda que le trasladarán tanto el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la líder del BNG, Ana Pontón.

(Habrá ampliación)