La actualización del Plan de normalización será aprobada en el próximo pleno de Parlamento

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia
Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 14:06
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La actualización del Plan xeral de Normalización Lingüística será aprobada en el próximo pleno del Parlamento, que se celebrará los próximos6 y 7 de octubre e incluirá la comparecencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la posibilidad de que los grupos presenten propuestas de resolución.

   Y es que, al igual que el texto aprobado en 2004 durante el la presidencia de Manuel Fraga, este plan se tramitará en virtud de los artículos 140 y 141 del reglamento de la Cámara. En concreto, estos puntos regulan los debates a raíz de una comunicación formulada por la Xunta para su debate y posibilitan la presentación de las propuestas de resolución, que podrán registrarse hasta las 9,30 horas del miércoles, para su posterior votación.

   En la sesión, tal y como figura en el orden del día aprobada en la Xuntade Portavoces, se iniciará la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley gallega de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado mes de julio.

   Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder a las preguntas de vivienda que le trasladarán tanto el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la líder del BNG, Ana Pontón.

   (Habrá ampliación)

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