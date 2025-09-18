El acusado de matar a su expareja delante de sus hijos en Baiona rechaza un acuerdo y renuncia a su abogado

Ángel R.D., acusado de la muerte de su expareja, delante de sus hijos menores, en Baiona (Pontevedra). - EUROPA PRESS

Ángel R.D. asegura que su letrado "no hace nada" y solicita cambiarlo

VIGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de haber asesinado a su expareja en Baiona, en febrero de 2023, delante de sus hijos menores, ha rechazado un acuerdo de conformidad y ha renunciado a su abogado, tal y como ha trasladado él mismo en la vista preliminar celebrada este jueves en la sección quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Ángel R.D. ha comparecido ante el tribunal acompañado del que ha sido su letrado desde su detención. La vista de este jueves tenía como finalidad tratar de cerrar un acuerdo para evitar la celebración de un juicio que se haría con tribunal de jurado y que, de hecho, ya está señalado para el próximo 24 de noviembre.

Sobre la mesa estaba la posibilidad de rebajar las penas de prisión que se piden para el acusado y que, en el caso de la Fiscalía, suman 33 años, mientras que la acusación particular eleva su petición a 35 años.

Fuentes jurídicas han explicado que las acusaciones estaban dispuestas a rebajar sus peticiones hasta los 26 años de prisión, sin embargo el procesado pretendía que esas peticiones sumaran 24 años. Al no conseguir su pretensión, Ángel R.D. ha optado por rechazar el acuerdo.

RENUNCIA A SU ABOGADO

Asimismo, en la vista ha trasladado al tribunal su deseo de renunciar a su abogado. A preguntas del presidente de la sala sobre los motivos para esa renuncia, el acusado se ha limitado a señalar que el motivo es la "desinformación" y que su letrado "no hace nada".

De este modo, el procesado ha asegurado que desconoce las penas que se le piden o los delitos por los que será juzgado y ha insistido en que renuncia a su letrado.

Ahora será el magistrado el que, valorando las alegaciones que pueda aducir el abogado, determine si ha lugar a ese cambio. En todo caso, en cuestión de unos días, el trámite estará resuelto y, previsiblemente, se designará un nuevo letrado de la defensa, de manera que el nuevo abogado o abogada todavía dispondrá de un par de meses para estudiar la causa.