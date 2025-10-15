Los acusados del incendio de las termas de A Chavasqueira (Ourense) defienden su inocencia en el primer día de juicio

Juicio en la Audiencia Provincial de Ourense contra dos hombre acusados de un delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas en A Chavasqueira - EUROPAPRESS

Uno de los acusados alegó "dudar de la inocencia" del otro cuando este le confesó haber provocado un incendio de pequeño

Los dos acusados de provocar el incendio en las termas de A Chavasqueira (Ourense), uno de ellos exempleado del centro y el otro un amigo de este, continúan defendiendo su inocencia durante el primer día de juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense, y que continuará este jueves.

En concreto, ambos acusados fueron detenidos en octubre de 2020 por un supuesto delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas. Mientras que Fiscalía y defensa piden sentencia absolutoria, la letrada de la acusación solicita una pena de 10 años de prisión.

Uno de ellos, empleado de las termas hasta recibir un "despido improcedente" en el año 2019, según alega, ha mantenido que en el momento de los hechos se encontraba en casa y en comunicación a través de Whatsapp con otra de las empleadas del centro.

Un relato que ha manifestado también el segundo acusado, quien ha añadido que conoció los hechos durante la mañana siguiente tras recibir un Whatsapp.

Sin embargo, según ha ratificado uno de los policías que participó en la instrucción del atestado, llamado a testificar, en una "manifestación espontánea", este acusado alegó "dudar de la inocencia" de su compañero (empleado de las termas) después de que este le confesase que, de pequeño, había provocado un fuego en la vivienda de un vecino con el que su padre mantenía rencillas.

En esta línea, el policía ha manifestado, además, que una de las compañeras de trabajo del acusado (que testificará este jueves), declaró durante la instrucción que, tras un robo en las instalaciones, su compañero había dicho que "si quisiera hacer daño de verdad prendería fuego al recinto, y punto".

GRABACIÓN DE UN VEHÍCULO

Según lo relatado por dos agentes de policía que intervinieron en la instrucción del atestado y un miembro de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia (UDEV) de la Policía Nacional, llamados a testificar, una de las pruebas clave parte de una grabación en una cámara de seguridad ubicada a 750 metros de las instalaciones, en una Clínica Odontológica.

En concreto, esta grabación capturó a las 1.05 horas de la madrugada del 24 de abril de 2019, en el momento en el que se produjeron los hechos, un vehículo de características similares al de uno de los acusados, circulando en sentido a las termas, así como su regreso en sentido contrario a la 1.18 horas.

En su relato, los tres testigos han alegado que el vehículo compartía la misma "marca, modelo, color, neumáticos, carrocería, cristales tintados y óptica" que el vehículo del acusado exempleado del centro.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha insistido en que la grabación "no llegó a capturar la matrícula" del vehículo y ha incidido en que, según la información solicitada por los agentes a la ITV, en el año 2018 existían 77 vehículos en Ourense que compartían esas características, y 81 vehículos en el año 2019.

INSPECCIÓN DE LA ZONA TRAS EL INCENDIO

Asimismo, han sido citados en calidad de testigos tres miembros de la Policía científica que realizaron inspecciones tras el incendio. Todos ellos han asegurado que el fuego "fue provocado por un humano", al sostener que la inspección concluyó que el fuego "no había sido fortuito" ni "ocasionado por un fallo en el sistema eléctrico".

En esta línea, uno de ellos ha argumentado que el fuego tenía "demasiada virulencia" para las condiciones climáticas y la humedad que había, "del 85%", y ha sostenido la existencia de "actividad humana" en la zona incendiada con la presencia de "colillas de cigarrillo" y "una navaja de acero" en la que no se detectaron huellas ni ADN tras ser analizada.

Sin embargo, los testigos han explicado que, tras haber inspeccionado la zona con perros detectores de acelerantes, no se encontraron signos del uso de este tipo de compuestos químicos empleados para acelerar la propagación del fuego. Algo que, han sostenido, podría deberse a que el incendio "se produjo a metro y medio del suelo y no a ras" o bien "por el tipo de acelerante utilizado".

HECHOS

En concreto, los hechos se produjeron en la madrugada del 24 de abril de 2019 cuando un fuego arrasó por completo las instalaciones del complejo termal, ubicado a orillas del río Miño.

Después de recibir el aviso de uno de los empleados de las instalaciones, se desplazaron a la zona 12 bomberos y tres efectivos de refuerzo del cuerpo, con dos vehículos autobomba.

Al llegar solo pudieron evitar su propagación tras certificar un incendio que estaba totalmente desarrollado en instalaciones de madera. Inicialmente, el fuego apuntaba a un cortocircuito, pero finalmente se determinó su intencionalidad.