Adelantan la salida del colegio en Castro Caldelas (Ourense) por la nieve y alcaldes se quejan de que no fueron avisados

Nevada caída en Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve que afecta a la provincia de Ourense ha obligado a adelantar la salida de los alumnos del CEIP Castro Caldelas este martes, una decisión ante la que la regidora de Castro Caldelas, Sara Inés Veiga y el alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez, han afeado una "ausencia de información" por parte de la Xunta al tomar la decisión de "enviar a los escolares a sus casas en medio de la jornada lectiva".

Así lo recoge en un comunicado el PSOE de Ourense, que ha denunciado "caos" y "falta total de coordinación" por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, a la que ha acusado de tomar esta decisión "sin avisar a alcaldes" y "sin seguir los protocolos adecuados".

Por su parte, la Consellería de Educación ha explicado que la valoración de la situación se realizó "teniendo en cuenta los avisos emitidos por la AEMET y por Meteogalicia" y ha explicado que, de acuerdo con la información facilitada, "no constaban alertas que pudieran implicar la suspensión de clases".

De este modo, ha subrayado que lo que se hizo fue adelantar la hora de salida de los escolares. "En cualquier caso, es habitual que en los meses de invierno se atiendan casos puntuales como los de ayer en Ourense, aunque no se suspendan las clases", ha concluido.

En este contexto, el grupo provincial ha explicado que tuvo conocimiento de los hechos a través de la regidora de Castro Caldelas y del alcalde de Parada de Sil --PSdeG--, quienes afearon una "ausencia de información" por parte de la Xunta al tomar la decisión de "enviar a los escolares a sus casas en medio de la jornada lectiva teniendo muchos de ellos graves problemas para poder regresar".

Asimismo, socialistas han desgranado que los propios alcaldes "recibieron quejas y demandas de explicaciones" por parte de padres y madres de alumnos, "a pesar de no tener información" sobre dicha actuación.

"Nadie avisó a los alcaldes y metieron a los niños en un autobús que tuvo grandes problemas para llegar a causa de la nieve acumulada en la carretera", han añadido.