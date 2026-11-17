Archivo - Las concejalas no adscritas de Santiago - NO ADSCRITAS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ediles no adscritos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez han planteado concurrir a las próximas elecciones municipales bajo la denominación 'Adscritas por Santiago', un nombre que han trasladado al Ministerio del Interior en el marco de los trámites administrativos necesarios para formalizar su proyecto político.

La denominación ya figura inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior desde este lunes, 16 de noviembre. No obstante, todavía está pendiente de confirmación oficial por parte del organismo estatal.

Fuentes de las concejalas no adscritas, consultadas por Europa Press, han señalado que, por el momento, no disponen de una comunicación oficial del Ministerio del Interior que confirme la finalización del procedimiento.

Según han explicado, hace unas semanas remitieron al organismo estatal una documentación requerida, relativa al plan anti acoso, pero, por el momento, no han recibido respuesta.

Con todo, el nombre de la candidatura ya figura en el Registro de Partidos Políticos desde el lunes. Por ello, entienden que la comunicación llegará en los próximos días.