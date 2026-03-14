Afectados por Covid Persistente piden a la Xunta un protocolo que eleve la afección a "enfermedad": "No son secuelas"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Covid Persistente ha denunciado la falta de un protocolo de asistencia integral para su afección, que piden que se trate como "enfermedad" y no como "secuelas".

"Queremos recordar que la covid persistente no son secuelas, sino una enfermedad crónica que se desarrolló tras la infección y que continúa dañando el organismo. Confundir ambas realiades minimiza el problema y transmite una imagen incorrecta de esta enfermedad que sigue afectando a miles de personas en Galicia", remarcan.

Explican que la covid persistente provoca daños sistémicos y multiorgánicos y es una enfermedad crónica "altamente incapacitante" y con una evolución "incierta".

"Sabemos que algunas personas consiguen estabilizar los síntomas, pero otras empeoran con el paso del tiempo. Hay pacientes que ya no se pueden levantar de la cama, otros no pueden mantener una vida autónoma y otros, lamentablemente, fallecieron", indican.

La asociación lamenta la falta de un protocolo para la enfermedad en primaria ni en la especialidad, y que no exista "coordinación" entre ambas ni programas específicos de rehabilitación. "Esto provoca que muchos enfermos queden perdidos dentro del sistema sanitario sin diagnóstico ni seguimiento adecuado", apostillan.

Por último, inciden que llevan "más de dos años" solicitando reuniones con el Sergas "sin obtener respuesta". Por ello, trasladaron este viernes esta situación a la Valedora do Pobo, a la que piden su intervención para abrir una vía de diálogo con la administración.