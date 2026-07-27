El agua de las playas de Rodas y Figueiras de las Islas Cíes ya es apta para el baño, según los últimos análisis

Archivo - Imagen de la playa de Rodas, en las Islas Cíes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, ha informado al Ayuntamiento de Vigo de que los últimos análisis realizados al agua de las playas de Rodas y de Figueiras de las Islas Cíes muestran que ya son aptas de nuevo para el baño.

Todo ello después de que el pasado viernes el Gobierno autonómico alertase de un "episodio puntual" de contaminación microbiológica en el agua de dichos arenales, desaconsejando el baño a los ciudadanos.

"En el marco de la colaboración entre la Consellería de Sanidade y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, y atendiendo al carácter excepcional de la situación por tratarse de un parque natural, se estableció un seguimiento específico de la contaminación detectada en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, realizándose nuevos análisis de agua en las últimas horas, que indican ya valores normales de enterococos intestinales y de escherichia coli, por lo que no suponen un riesgo para la salud de los bañistas", subraya el Ejecutivo gallego.

De esta mañanera, añade, se puede levantar la recomendación de no bañarse, aunque la Consellería continuará con el seguimiento habitual de la evolución de la calidad microbiológica del agua.