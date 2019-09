Agustín Hernández deja el Ayuntamiento de Santiago "emocionado" y en "un momento importante" de su vida

Publicado 05/09/2019 14:47:56 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal del PP y nuevo presidente del Consello Económico e Social (CES), Agustín Hernández, ha asegurado que se despide del Ayuntamiento de Santiago "emocionado" y que esta nueva etapa marca "un momento importante de su vida".

Así lo ha manifestado este miércoles en el pleno extraordinario del gobierno local convocado para ratificar su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Santiago por el Partido Popular.

Hernández ha querido agradecer a todo el grupo popular "la andanza compartida desde 2014", que comenzó en un momento "durísimo y muy complicado", pero durante el que se conformó un "vínculo" que no olvidará nunca. En especial, ha deseado "mucho éxito" al nuevo portavoz popular del grupo local, Alejandro Sánchez-Brunete.

Sus agradecimientos también han ido dirigidos a "todos los ciudadanos" que lo respaldaron durante su trayectoria política en la capital gallega, al resto de fuerzas locales y a los trabajadores del Ayuntamiento con los que compartió "tanto tiempo".

Además, al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, le recuerda que "siempre contará con un colaborador de esta ciudad", desde una perspectiva personal y desde su nuevo puesto "bajo la premisa de defender" a toda la ciudadanía gallega.

RESTO DE GRUPOS

En concreto, Bugallo le ha deseado "éxito y acierto" a Hernández en su nueva labor como presidente del CES, ya que es un órgano "importante para todos los gallegos". En este sentido, el edil de Compostela también ha considerado que "es tiempo de reconocer" la trayectoria de Hernández como "alcalde", que llegó "en unas condiciones inimaginables" y "dedicó toda su energía y esfuerzo" a mejorar la ciudad.

El actual edil apela a "no olvidar" que "somos personas" y que a la hora de la verdad todos "somos vecinos del barrio que comparten preocupaciones, ilusiones e intereses", independientemente de sus ideologías.

Por su parte, el portavoz de Compostela Aberta, Martiño Noriega, ha decidido "no ser hipócrita" y considera que, como dijo Hernández en su día, "nunca" van a "ser amigos". No obstante, a juicio de Noriega eso no es incompatible con desearle "toda la suerte del mundo en el campo personal", ya que "no toca marcar distancias con cuestiones política u opiniones al respecto".

Otra de las personalidades que se ha pronunciado durante el pleno ha sido la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, que ha recordado "la labor de oposición muy intensa" que mantuvo la nacionalista con el popular en la Diputación de A Coruña y su camino compartido en el ayuntamiento. Sanmartín ha reconocido "todo el trabajo" de Hernández y está segura de que seguirán coincidiendo, aunque no sea el campo político, pero en el personal, como ciudadanos de la capital gallega.