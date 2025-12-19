El alcalde de Barbadás dice que seguirá en su cargo y deja la puerta abierta a gobernar con el PP: "Tiempo al tiempo"

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, en el pleno de la Diputación de Ourense como diputado no adscrito - EUROPAPRESS

OURENSE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, ha afirmado que tiene la intención de mantener su cargo como regidor pese a la decisión que trascendió este jueves de la salida del gobierno de cinco concejalas del PSOE. En esta coyuntura, a preguntas de los periodistas, no ha cerrado la puerta a pactos con el PP. "Tiempo al tiempo", ha dicho.

Así lo ha trasladado, a las puertas de la sala de plenos de la Diputación, y ha afeado que cinco concejalas "intenten descabalgar un gobierno que fue elegido con cerca de 2.000 votos".

"Si me mantengo en el gobierno es porque creo que puedo seguir gobernando", ha añadido preguntado acerca de posibles pactos con partidos en la oposición municipal, y ha defendido que el sexto edil que había solicitado "estudiar durante las próximas horas si continuará formando parte del grupo de gobierno", Jose Manuel Morgade, sí mantendrá su cargo como concejal.

"Dadme tiempo para reflexionar y para gestionar el gobierno como procede gestionarlo, con rigor", ha añadido. Así las cosas, el regidor ourensano ha pasado, también, al grupo no adscritos en el pleno de la Diputación de Ourense, tras haber solicitado la baja del grupo socialista provincial este jueves.

APOYO A LAS VÍCTIMAS, PERO PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado su "apoyo a la víctima", pero ha defendido la "presunción de inocencia" de Valcárcel, al señalar que el propio regidor "no tiene conocimiento del escrito de acoso". "Cuanto menos, debemos esperar", ha añadido.

En esta línea, Menor ha señalado que, "en todo caso", se trata de una cuestión que "debe resolver internamente" el PSOE. "Nosotros somos la oposición y en la oposición estamos", ha añadido.