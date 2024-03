El alcalde de Cambre dimite para facilitar la gestión municipal: "No soy el problema, sí la solución"

A CORUÑA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cambre (A Coruña), Óscar García Patiño, ha justificado su decisión de presentar la dimisión este jueves, convencido de que eso puede facilitar la gestión en el consistorio al atribuir los reparos a cuestiones como pago de facturas por parte de la interventora y la secretaria municipal a una "animadversión" hacia su persna.

"No soy el problema, sí la solución", ha añadido confiado en que eso permita que la interventora y la secretaria municipal varíen, ha dicho, su posicionamiento en asuntos municipales. Así lo ha expuesto en una rueda de prensa tras comunicar en las últimas horas a los militantes de su partido, Unión por Cambre, su decisión de dimitir ante el bloqueo administrativo en el consistorio.

"Es un día difícil", ha admitido el hasta ahora regidor después de que en los últimos días la suministradora del gasoil comunicase la suspensión de su servicio y antes tuviesen que buscar una solución, por la vía de urgencia, y tras recurrir al Consello Consultivo, para garantizar el suministro del agua, con la que también hay impagos.

Las luces de Navidad fueron, además, a cargo de una empresa privada, que decidió asumir su coste, por problemas también derivados de una situación que el regidor ha atribuido directamente a la interventora y la secretaria, habilitadas nacionales nuevas en el consistorio en este mandato y que, según ha precisado, en su caso no puede cesar por las características de un ayuntamiento pequeño.

"Qué pretenden no lo sé, paralizar el ayuntamiento sí lo están consiguiendo, no se puede pagar sino hay un informe de una interventora", ha sentenciado, reprochándole también tanto a esta como a la secretaria municipal cambios de última hora en cuanto a la elaboración de convenios. "Me tienen que asesorar", ha expuesto al argumentar que no lo hicieron en una comparecencia visiblemente emocionado, con aplausos de asistentes y agradecimientos por su parte.

(Habrá ampliación)