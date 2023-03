La alcaldesa de A Coruña, sobre el nombramiento de Besteiro como delegado del Gobierno: "La vida repara injusticias"

A CORUÑA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha trasladado su "alegría" por el nombramiento de José Miñones, exdelegado del Gobierno en Galicia, como ministro de Sanidad y la designación del exsecretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para asumir esta nueva responsabilidad.

"A veces la vida repara las injusticias cometidas", ha dicho en el caso de este último la regidora y después de que se levantasen las investigaciones que pesaban contra él.

"Una enorme que sufrió José Ramón Gómez Besteiro, aquello era todo una burda mentira y una manipulación", ha argumentado la alcaldesa, quien ha asegurado que "una de las responsables es la candidata a la alcaldía de Lugo", ha añadido sobre Elena Candía.

Rey ha manifestado que hacía esta referencia "para que el PP recuerde lo que hizo y asuma sus responsabilidades", ha señalado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Además, ha calificado la designación de Besteiro como una "magnífica noticia para Galicia" por ser una "figura política intachable" y un "trabajador, comprometido y que va a tener especial sensibilidad con todos los problemas de la comunidad autónoma".

Mientras, sobre la posibilidad de que sea el candidato a la presidencia de la Xunta, ha apuntado que no se pronuncia sobre "futuribles". "No me dedicó a la adivinación", ha añadido.