La alcaldesa de Santiago traslada "toda su solidaridad" tras el incendio en la Mezquita de Córdoba

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha traslado "toda su solidaridad" con la ciudad de Córdoba y con su alcalde, José María Bellido, --miembro del Grupo de Ciudades Patrimonio del que forma parte Compostela y que Sanmartín preside--, tras el incendio registrado este viernes en la Mézquita de Córdoba.

"El pasado septiembre asistí a un concierto de la Orquesta de Córdoba en la Mezquita de esta ciudad con motivo del Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Toda mi solidaridad con esta ciudad y con su alcalde, miembro del Grupo de Ciudades Patrimonio del Estado español", ha compartido a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que el incendio se declaró en una capilla lateral y cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba pasadas las 21.00 horas de este viernes.