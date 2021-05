Alcoa acepta negociar directamente la venta de la planta de aluminio de Cervo con los candidatos que le apunte la SEPI

La empresa pacta dos meses de paz social a 10 días de que se cumpla un año del conflicto, que la plantilla conmemorará con una movilización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Alcoa ha aceptado entablar conversaciones directas con "los candidatos proporcionados por SEPI", que serían los aspirantes que, según señala la multinacional, "podrían estar interesados en adquirir la planta de aluminio (de San Cibrao, en Cervo, Lugo) una vez se complete la venta" a la sociedad estatal de participaciones industriales.

Responsables de la empresa han mantenido este martes una nueva reunión con representantes de los trabajadores, a los que les han propuesto suspender la huelga y mantener la paz social durante otros dos meses, "para avanzar en la negociación de la venta de la planta de aluminio a SEPI".

"Como parte de la propuesta, Alcoa entablaría conversaciones directas con los candidatos proporcionados por SEPI que podrían estar interesados en adquirir la planta de aluminio una vez se complete la venta a SEPI", informan fuentes de la compañía a Europa Press.

Por su parte, el comité de empresa ha valorado que Alcoa "acepta comenzar" el proceso de venta de la planta de aluminio "con la SEPI" y cifra los compradores interesados en seis.

Así lo ha señalado el presidente del comité, José Antonio Zan, en declaraciones a los medios de comunicación después del encuentro con la dirección.

"Nos va a enviar la propuesta para tener una paz social un tiempo más para poder comenzar ese 'term sheet", ha apuntado, en referencia a la huelga que por el momento los sindicatos mantienen suspendida para facilitar las negociaciones para la venta.

Al respecto, Zan ha subrayado su rechazo a que sean "plazos muy largos". En un pleno extraordinario de la asamblea de trabajadores, este miércoles, la plantilla comentará esta propuesta y la postura de los trabajadores para los próximos días.

UN AÑO DEL CONFLICTO

Justo el próximo viernes 28 se cumple un año del conflicto en A Mariña, motivo por el cual los trabajadores harán una movilización, todavía por concretar y que, según precisa Zan, no será ese mismo día.

Según advirtió el presidente del comité en declaraciones previas a la cita con la empresa, estas protestas "nunca" han cesado, aunque "hay que ir viendo donde se está y cuál es el escenario". "Ahora mismo, el escenario es que dependemos de una decisión política y para obligar a que esa decisión política se lleve a cabo lo que haremos es presionar a los políticos tanto locales, como provinciales y nacionales a ver si de un vez por todas la SEPI hace todo lo que prometió", incidió.

Zan no quiso entrar en quién es el responsable de la "incertidumbre" que se cierne en cuanto al futuro de la fábrica mariñana y así zanjó que "decirlo no sirve de nada y no va a ningún lado".

"Lo que necesitamos es que se pongan soluciones encima de la mesa, que empiece la negociación con el comprador o compradores que pueda haber y se busque una salida cuanto antes; hay que buscar alternativas y fórmulas para que esto se desbloquee", subrayó.

Por último, Zan apeló a que "lo que no es normal es que desde enero que se comprometió el Ministerio (de Industria) y la Xunta en buscar una solución al problema, para lo que pidieron paralizar la huelga, no haya avanzado casi nada o más bien poco en cuanto a la negociación para la venta".