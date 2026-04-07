Alcoa completa el rearranque en San Cibrao después de cuatro años de su parada

Archivo - La fábrica de Alcoa, a 24 de enero de 2024, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). Alcoa solicitó el pasado 22 de enero a los trabajadores de la fábrica de San Cibrao y al comité de empresa “acordar retrasar” el arranque de la actividad en la pl - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, municipio de Cervo (Lugo), ha completado el rearranque de todas sus cubas este martes después de la parada de electrólisis que comenzó en enero de 2022, la cual duró dos años hasta comenzar con el proceso de reactivación a comienzos de 2024.

De ello informa este martes el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, quien indica que el arranque "se ha producido según lo estimado". "Ahora mismo tenemos la producción de electrólisis con 512 cubas en funcionamiento, lo cual lleva a arrancar todas las que habíamos parado en enero de 2022, más las 35 que estaban paradas con anterioridad", explica.

Esta fecha llega con retraso respecto al acuerdo de viabilidad firmado entre representantes de la empresa y de los trabajadores que fijaba la reactivación del 100% de las cubas para octubre de 2025. Este proceso se vio interrumpido por el apagón ocurrido en toda España el 28 de abril de 2025.

Al respecto, Zan se queja de que "se ha realizado fuera de todos los plazos del acuerdo de viabilidad, sin negociarlo y sin buscar soluciones a otros problemas graves como es el horno de cocción". Remarca que este "es un elemento fundamental, dado que una cosa es arrancar la planta y otra cosa es el futuro de la planta".

"El acuerdo de viabilidad conllevaba inversiones y la más importante, que era más de 100 millones de euros, era el horno de cocción, que nos garantizarían como mínimo 40 años de estabilidad, lo cual no tenemos por culpa de una decisión arbitraria de Alcoa e incumpliendo totalmente dicho acuerdo", censura.

VÍAS LEGALES CONTRA CIERRE DE VISITAS

En otro orden de cosas, el comité de empresa ha criticado "la prohibición por parte de la empresa" de las visitas que se realizaban a las 6,00 horas "argumentando el retraso de la producción".

Sobre este extremo, los representantes de los trabajadores denuncian esta decisión y buscarán una solución para ofrecer información a los empleados, por lo que han enviado un escrito a la empresa para recordar los derechos sindicales.

Así, el comité advierte que estudia "todas las vías legales para que no cercenen al comité de empresa el derecho de información y consulta".