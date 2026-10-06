Alerta naranja por lluvias en parte de A Coruña y Lugo, con suspensión de actividad exterior en centros escolares

Archivo - Varias personas se refugian del viento con paraguas. Foto de archivo.- M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este martes la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de A Coruña y en el centro y montaña de Lugo.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a Emerxencias do 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja por lluvia se activa desde primeras horas de la tarde por precipitación acumulada que puede alcanzar los 30 mm en una hora.

Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

SUSPENSIÓN ACTIVIDAD EXTERIOR EN CENTROS DE 74 AYUNTAMIENTOS

Debido a este fenómeno meteorológico adverso, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de la actividad en el exterior, desde las 15,00 horas de este lunes hasta las 00,00 horas de este martes, en los centros educativos y escuelas infantiles de las zonas del interior de A Coruña, centro y montaña de Lugo, que comprenden un total de 74 ayuntamientos.

Los ayuntamientos afectados por la suspensión de actividades escolares en el exterior son, en la zona del interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

En el centro de Lugo abarca los municipios de Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade.

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos meteorológicos, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el exterior en las zonas afectadas por la alerta meteorológica.

Los ayuntamientos afectados y los horarios de vigencia de la alerta se pueden consultar en la web 'Deporte Galego'.

Se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con enlaces de interés.