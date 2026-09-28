Alerta naranja este martes en la costa de A Coruña por fenómenos costeros adversos

Archivo - Vista del oleaje de la playa de Riazor, a 22 de enero de 2024, A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en el litoral oeste de A Coruña por fenómenos costeros para este martes.

Según ha informado el 112, el aviso afectará al litoral oeste de la provincia desde media mañana. Se esperan, en torno a Finisterre, viento del sur de 62 a 74 kilómetros/hora, fuerza 8.

Además, activan otros de nivel amarillo. Concretamente, en el oeste de la provincia de A Coruña entre la madrugada y la media mañana del martes y desde la media tarde y hasta última hora de la tarde del mismo día.

También la zona suroeste de A Coruña desde la madrugada y hasta última hora de la tarde del martes; y la zona noroeste desde media mañana hata primera hora de la tarde.

Asimismo, Pontevedra, entre la mañana y las primeras horas de la noche del martes.

En todas estas zonas esperan viento de Sur de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente 62 a 74 km/h (fuerza 8) en Rías Baixas durante la tarde. También mar combinada del Sur y Suroeste de cuatro a cinco metros en torno a Finisterre, mar adentro, durante las horas centrales del día.