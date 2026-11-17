Archivo - Olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero que afectará a partir de esta tarde al oeste y noroeste de A Coruña, así como a Lugo, y se extenderá a partir de la madrugada a todo el litoral gallego.

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a Emerxencias 112 Galicia a los municipios de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a clubs náuticos, entre otros.

Recogen la información de la Aemet y señalan que se espera mar combinada del oeste o noroeste con olas de hasta seis metros.

Además, la Secretaría Xeral para o Deporte, según las previsiones, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa 'Xogade no mar' en las zonas afectadas por esta alerta naranja.