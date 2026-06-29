Altri esgrime un informe de Bureau Veritas y apela a que solo queda "pendiente" la autorización ambiental integrada

Archivo - Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo). - GREENFIBER - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Altri esgrime que un informe "independiente avala" que su proyecto de fábrica en Palas de Rei (Lugo) cumple con determinados criterios de la Unión Europea y afirma que, ahora, solo queda "pendiente" la autorización ambiental integrada, por parte de la Xunta.

En un comunicado, la compañía indica que la planta proyectada por Greenfiber --grupo Altri-- en Palas ha sido evaluada mediante un informe "de la validación independiente de cumplimiento del principio DNSH ('Do No Significant Harm' o 'No causar un perjuicio significativo al medioambiente')", y precisa que es un "requisito exigido por la Unión Europea para el acceso a financiación vinculada a los fondos europeos".

Tras esto, "queda pendiente únicamente la resolución de la autorización ambiental integrada, con la que se completaría la emisión de la totalidad de informes ambientales posibles para este proyecto", resalta.

En mayo, en medio de gran contestación social contra su proyecto desde los inicios, Altri alegó contra el archivo de su expediente por parte del Gobierno gallego y argumentaba que la subestación eléctrica --que no incluye la planificación estatal-- no es "imprescindible" para sus planes, si bien --dijo-- ya ha pedido otra conexión.

Defendió en ese momento que la tramitación del Ejecutivo autonómico "debe seguir su curso ordinario" en paralelo a la aprobación de la planificación eléctrica estatal, que, por su parte, recurrió.

EL INFORME

Este lunes, a través de una nota de prensa, la empresa indica que el informe ha sido elaborado por Bureau Veritas Inspección y Testing "mediante una evaluación independiente basada en la guía técnica de aplicación del principio DNSH de la Comisión Europea".

"Dicho informe concluye que, en el ámbito de la evaluación realizada, es plausible considerar que el proyecto no va a causar un perjuicio significativo sobre los seis objetivos medioambientales establecidos por la normativa europea: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marino, economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas", resalta.

Sobre el primero de los puntos, mitigación del cambio climático, señala que el informe "destaca especialmente la capacidad del proyecto para reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los sistemas convencionales de producción textil y celulósica".

Agrega que entre los principales indicadores evaluados figuran un ahorro estimado del 99% de emisiones de GEI en la producción de lyocell, una reducción del 93% de emisiones en el proceso integrado DWP-Lyocell, la "autosuficiencia energética de la planta a partir del excedente de producción de celulosa, sin necesidad de suministro adicional de electricidad o gas natural" y la eliminación de combustibles fósiles en el proceso productivo.

En cuanto al segundo aspecto, la adaptación al cambio climático, Altri dice que "el informe destaca que el proyecto incorpora medidas específicas de adaptación y resiliencia frente a los riesgos derivados del cambio climático".

Entre ellas, menciona el diseño de las plantas de tratamiento de agua y efluentes "teniendo en cuenta posibles escenarios futuros de sequías o inundaciones", la construcción de tres balsas de emergencia destinadas a "absorber picos de caudal en situaciones extraordinarias o de emergencia".

Sobre el uso sostenible y protección de los recursos hídricos, el informe --siempre según Altri-- "subraya las medidas de eficiencia hídrica y reutilización de agua incorporadas al diseño industrial".

En este sentido, apunta al "objetivo" de reducción estimada del 91% en el consumo de agua frente a procesos convencionales, a la implantación de una Planta de Tratamiento de Agua y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, sistemas de reutilización y recirculación de agua entre procesos productivos.

En el apartado relativo a la economía circular, Bureau Veritas, según Altri, "identifica la economía circular como uno de los pilares del proyecto GAMA: la integración de procesos para maximizar la eficiencia energética y minimizar residuos, la valorización energética del 'licor negro', subproducto del proceso de celulosa, para generar energía térmica y eléctrica, el aprovechamiento de subproductos y residuos industriales".

Acerca de la prevención y control de la contaminación, la reivindicada "validación" del informe "resalta", según Altri, que, "para minimizar la posible afectación a la calidad del aire y las posibles molestias asociadas a la emisión de olores, el proyecto se ha diseñado teniendo en cuenta las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) europeas".

Y cita "la eliminación del disulfuro de carbono en la fabricación de fibras, sistemas avanzados de control y tratamiento de emisiones atmosféricas y efluentes líquidos".

Por último, en lo referente a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, "Bureau Veritas concluye que el proyecto incorpora medidas preventivas para evitar afecciones sobre espacios naturales y hábitats protegidos".

Así, Altri se refiere a "uso de vías existentes y subterráneas en la ZEC de la Serra do Careón, restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cumpliendo con la normativa de la UE".

"Todo ello", según destaca la compañía, "viene a sumarse al reconocimiento obtenido el pasado mes de noviembre con la concesión del sello STEP, otorgado al proyecto GAMA por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA)".

Con "esta validación, que garantiza que el proyecto cumple con los criterios DNHS que marca la UE, sumada al sello STEP que ha obtenido GAMA como proyecto alineado con los objetivos climáticos de la UE y a la Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada el pasado año --por la Xunta--, el proyecto ve ratificado el cumplimiento con todos los estándares ambientales que exige la legislación europea, nacional y autonómica", subraya.

Y concluye que "queda pendiente únicamente la resolución de la Autorización Ambiental Integrada, con la que se completaría la emisión de la totalidad de informes ambientales posibles para este proyecto".