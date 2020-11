Un alumno denuncia en redes sociales la queja trasladada por una docente de la UDC a un trabajo por estar en gallego

La Universidad coruñesa se ha disculpado con el afectado a través de su cuenta oficial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un alumno de la Universidade da Coruña (UDC) hizo pública este domingo una respuesta trasladada por una profesora de la institución académica a un trabajo que el joven había presentado en gallego.

En el texto, que ya se hizo viral con decenas de respuestas y comentarios en la red social 'Twitter', la profesora pone problemas al alumno por haber presentado una redacción en lengua gallega y le advierte que puntuará el trabajo a partir del texto resultante del traductor de 'Google'.

"Finalmente, me parece justo comentarte que no puedo corregir la redacción en gallego, como ya habrás imaginado. Los textos que no entiendo los traduzco en Google, y valoraré la redacción según el texto que me de", respondió la profesora al joven.

Ante esta situación, el alumno denunció el caso a través de las redes sociales, con el objetivo de reivindicar que se cumplan sus derechos lingüísticos. "Me acaba de llegar esta respuesta de una profesora de la UDC por un enviar un trabajo en gallego, año 2020 universidad pública gallega".

La publicación recibió decenas de respuestas de otros usuarios de la red social, en la que se solidarizan con el caso y se recuerda que el gallego es lengua cooficial de Galicia.

En estas respuestas, el alumno, que responde al alias de usuario '@antonio_cendan', indica que otra compañera recibió "la misma mensaje" de esta profesora y avanza la tramitación de una queja por lo ocurrido.

"No contaba con tener tal repercusión, pero hablando con una compañera que recibió el mismo mensaje esperamos que se tomen las medidas necesarias y esperamos una disculpa, pero teniendo siempre claro que cuando se trata de la defensa de la lengua callarse no es una opción".

DISCULPA DE LA UDC

La Universidade da Coruña, por su parte, ya se ha pronunciado sobre la polémica y se ha dirigido directamente a los alumnos afectados a través de su perfil oficial en la red social'.

"Os traslado a ti y a tu compañera la disculpa de la institución. Es lamentable. Callar no es una opción cuando trabajamos a destajo por una universidad pública, gallega y feminista", señala la universidad en su respuesta.