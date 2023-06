Álvarez sugiere que adelante las elecciones a Rueda, que le acusa de querer evitar las primarias en el PSdeG

Rueda asegura que será "exigente" con Feijóo y pide que, "por el bien de España, de Galicia y del PSOE", se acabe cuanto antes "el sanchismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha interpelado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre si "sería mejor" para los gallegos que adelantase las elecciones autonómicas después de los cambios en su gobierno derivados de la presencia de conselleiros en las listas electorales del PP para las elecciones generales.

"Si no quiere primarias en su partido, hay formas más sutiles de decirlo", le ha respondido el máximo mandatario autonómico en su réplica durante la sesión de control de la Cámara gallega y en un contexto en el que el pasado domingo el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, anunció que los socialistas gallegos celebrarán el septiembre el proceso interno para elegir a su candidato a la Presidencia de la Xunta.

En el debate, el dirigente socialista se ha referido a la remodelación del Gobierno de la Xunta para reprocharle a Alfonso Rueda que su nivel de compromiso con Galicia sea "poner su gobierno a disposición de las necesidades de Núñez Feijóo", haciendo una especie de "preblindaje" ante una "eventual pérdida en las elecciones" y que "alguna baronesa autonómica lo llame a cuentas".

"Los que eran piezas clave hasta hace dos días en su gobierno, ahora son fácilmente sustituibles. Esa es la realidad. Pone usted a Galicia a servicio de los intereses del PP", ha argumentado Álvarez, que le ha preguntado al presidente autonómico "dónde quedan los mensajes de estabilidad".

"A usted le cambian un gobierno y estoy convencido de que a Núñez Feijóo no se lo harían, un gobierno que usted no eligió, al igual que a usted no lo eligieron tampoco como presidente los gallegos", ha manifestado el portavoz socialista.

Dicho esto y tras sostener que Rueda "aprovecha la ocasión que le blindan" con la remodelación para "resolver los graves problemas internos que tiene el PPdeG", Álvarez le ha preguntado "si no sería mejor" que se plantease "seriamente que Galicia entera opinase sobre la situación actual y fuese convocada a las urnas".

Enfrente, Rueda le ha recomendado a Luis Álvarez "tomar ejemplo del señor Besteiro" y "salir por piernas mientras pueda". "Por muy rápido que fuese yo en la remodelación del gobierno, nunca seré tan rápido como Besteiro en decir que aquí no hay nada que hacer y que hay que salir cuanto antes", ha afirmado.

RUEDA LE ACUSA DE QUERER EVITAR PRIMARIAS EN EL PSDEG

"Señor Álvarez, si no quiere primarias en su partido, hay formas más sutiles de decirlo", le ha señalado el máximo mandatario autonómico, que ha acusado al socialista de ejercer de "último mohicano" en defensa de Sánchez.

Y es que Luis Álvarez ha centrado su intervención en la sesión de control en defender las medidas tomadas por el Gobierno de Sánchez para Galicia. Así, ha destacado que la gestión del gobierno de coalición, "convirtió a Galicia en la quinta autonomía con mayor inversión, aumentando un 32% con respecto al gobierno anterior. "La Comunidad autónoma recibe 23 millones de euros al día para su financiación", ha dicho.

"Ustedes debieron de recibir instrucciones para, ahora antes del 23 de julio, intentar poner en valor en los parlamentos autonómicos lo que hizo el Gobierno central, pero es que eso es lo que hay, ese papel de último mohicano usted lo hace hasta el final", ha sostenido Rueda.

El máximo mandatario autonómico le ha trasladado al dirigente socialista que los propios ciudadanos opinaron sobre la gestión de Sánchez el pasado 28 de mayo. "Pedro Sánchez dijo en toda España y también en Galicia que valorasen su gestión en unas elecciones de plebiscito personal, y ya vieron lo que le pasó", ha sostenido para indicar que ya ni el propio Luis Álvarez "cree a Sánchez".

Rueda ha asegurado que reconocería "cualquier logro" que el socialista llevase a Galicia. "Pero no hubo ocasión, Galicia fue siempre una comunidad leal y lo único que vimos fue una visión desde la Moncloa de Galicia como el lugar de donde venía Alberto Núñez Feijóo y, por lo tanto, había que negarnos el pan y la sal en un interés electoral".

"Esto fue lo que pasó, lo saben los gallegos y así lo dijeron el 28 de mayo", ha incidido Rueda, que ha asegurado que "si para España Pedro Sánchez fue muy malo, para Galicia lo fue aún peor". "Doblemente malo. Por el bien de España, por el bien de Galicia e incluso por el bien del Partido Socialista, que se acabe cuanto antes el sanchismo", ha exclamado.

Por último, Rueda ha sostenido que Galicia ya no puede esperar "nada" de Sánchez, mientras que de Feijóo "puede esperar muchas cosas". "Le vamos a pedir muchas cosas y vamos a ser exigentes en muchas cosas", ha dicho para recomendarle a Álvarez que "tome ejemplo de Besteiro" y "salga por piernas mientras pueda".