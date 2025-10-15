(AM) Pontón pide el cese de Fabiola García a Rueda, que defiende el "rigor" en el cierre de dos casas de mayores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia - DAVID CABEZON @ XUNTA

El presidente defiende que la Xunta "actúa con contundencia" y la nacionalista vuelve a reclamar las actas de la inspección

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido el cese de la conselleira de Política Social, Fabiola García, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha defendido la actuación con "rigor" del Gobierno gallego en el cierre de dos viviendas comunitarias de mayores situadas en Amoeiro y Xinzo (Ourense) tras detectar irregularidades.

El cierre de estas dos casas de mayores en los últimos 15 días ha protagonizado el cara a cara entre Rueda y Pontón, quien le ha preguntado a Rueda "¿cuántos Amoeiros más hay esperando a ver la luz?" y ha reclamado a la Xunta que haga públicas las actas de inspección que, según ha denunciado, "el PP oculta a la Cámara gallega".

Por su parte, Rueda ha subrayado que la Xunta de Galicia hace más de un millar de inspecciones al año para velar por el bienestar de los mayores y ha dicho que, en el caso concreto de Amoeiro, "hubo varias inspecciones y requerimientos". "Como no se cumplieron, cierre inmediato, actuando con contundencia", ha subrayado el presidente.

Todo ello en un debate en el que Pontón ha denunciado las "condiciones deplorables" en las que se encontraban las personas mayores que vivían en los centros, que "podrían estar comiendo leche y patatas como único alimento" y que en algunos casos incluso "llevaban una semana sin bañarse" y "un año sin cortar el pelo".

Ante esta situación, ha criticado que el presidente del Ejecutivo gallego "no tomase antes ninguna medida para garantizar la atención adecuada de las personas de Amoeiro". "Y sobre todo, señor Rueda, como es posible que aún no cesase a su conselleira de Política Social por permitir semejante infamia", ha dicho.

Pontón ha sostenido que el "modelo privatizado" del PP, en que "las personas son tratadas como números del negocio de la vejez", está convirtiendo las residencias en un "peligro" para las personas mayores, tanto por acción como por omisión.

También ha reprochado que, como en el caso de Amoeiro, la Xunta pasase años "mirando para otro lado a pesar de las denuncias y de las inspecciones" y que "esté derivando a pacientes psiquiátricos o drogodependientes a las residencias sin contar con personal especializado para atenderlos". "La consecuencia de estas acciones, ha remarcado, es que el Ejecutivo del PP Está poniendo en peligro tanto la vida de las personas usuarias como de las propias trabajadoras".

RUEDA DEFIENDE EL "RIGOR" Y "CONTUNDENCIA" DE LA XUNTA

Enfrente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido el "rigor" de la Xunta en el cierre de estas dos viviendas comunitarias de mayores tras las deficiencias detectadas y ha reprochado que Pontón haga "insinuaciones" sobre la gestión del Gobierno gallego. "¿De qué nos acusa? ¿Qué es lo que quiere decir sin decirlo?", ha manifestado.

Tras ello, ha afirmado que en el caso de Amoeiro "hubo varias inspecciones" y "requerimientos" y se procedió al "cierre" después de que no se cumpliesen. "Actuando con contundencia", ha afirmado.

"Por su puesto que tiene que actuar la Fiscalía si es oportuno y por supuesto que tiene que actuar la Inspección de Trabajo". "Pero nosotros ya actuamos", ha sostenido el presidente, que ha asegurado que se hacen más de un millar de inspecciones al año.

También ha censurado que se "insinúe" que los inspectores de la Xunta "no hacen su trabajo" y ha acusado a Pontón de poner su labor "en duda". Además, ha acusado a la nacionalista de estar "buscando una expectativa laboral" tras 25 años en la Cámara.

"Primero conocimos a la señora Pontón presidenta de la Xunta, después conselleira de varias consellerías. También conocimos a la señora Pontón jueza y fiscala, a la señora Pontón inspectora de la brigada criminal y ahora a la señora Pontón inspectora de servicios sociales", ha indicado para asegurar que "el problema es que no acierta en ninguno de estos puestos".

Estas palabras han sido replicadas por la líder del Bloque, que ha considerado que las afirmaciones de Rueda demuestran una "falta de respeto" a las personas mayores al "no responder a nada de lo que se le pregunta" sobre su gestión y dedicarse "al insulto y al ataque personal para embarrar el debate".

"Ya le digo que no cuente conmigo, para importar esa política cutre ya está usted", ha respondido Pontón a un Rueda que, por su parte, le ha afeado a la nacionalista que "falte al respecto a los funcionarios públicos". "Después de 25 años en la oposición algo podría haber aprendido y no es un ataque personal, es pura cronología", ha indicado.

Rueda ha vuelto a señalar que la Xunta actuó "con profesionalidad y con rigor" y ha defendido "la actuación de los profesionales públicos". "Nos preocupamos por la gente mayor, tanto que en cuanto se decide en virtud de las actas de inspección que hay que actuar, se actúa", ha insistido.

También ha criticado que Pontón "hable de humanidad" cuando su formación se acaba de "sentar con Bildu", una formación que, según el presidente de la Xunta, "no condenan asesinatos, entre ellos de muchos gallegos".

"Acaban de defender usted un régimen dictatorial donde hay muchos gallegos que lo están pasando mal", ha dicho en referencia a Venezuela para finalizar asegurando que para el BNG "todos son fascistas". "Fascista la premio Nobel, fascista la academia, fascistas los suecos, todos son fascistas menos el Bloque".