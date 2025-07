(AM) Prisión provisional eludible por 150.000 euros para el detenido por el accidente mortal en O Rosal

PONTEVEDRA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Tui ha decretado prisión provisional, comunicada y eludible bajo fianza de 150.000 euros para el joven de 25 años de Murcia que conducía el vehículo que arrolló a un motorista de 33 años que perdió la vida en O Rosal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza aprecia riesgo de fuga y de reiteración delictiva y está investigado por homicidio imprudente, abandono del lugar del accidente o, alternativamente a este último, omisión del deber de socorro.

Cuenta con tres condenas firmes por delitos contra la seguridad vial y dos causas abiertas en Murcia por este tipo de delitos, una de ellas por un accidente de naturaleza similar -sin fallecidos- y la otra por conducción sin carné.

A la salida de los juzgados, Carlos Pérez, el abogado de la acusación particular, que ejerce la madre del fallecido, ha explicado que a lo largo de la mañana de este martes el detenido se ha mostrado "muy arrepentido", "en estado de shock, llorando continuamente". Sin embargo, el letrado ha llamado la atención sobre el hecho de que en un accidente de este tipo no se detuviese para comprobar si el motorista "vive". "No lo veo lógoco ni humano", ha apuntado.

Por su parte, la defensa ha señalado que las condenas que tiene el joven se corresponden con "delitos de multa" y ha incidido en que todo el mundo "tiene que respetar la presunción de inocencia".

Este joven de 25 años y natural de Murcia ha pasado en la mañana de este martes a disposición judicial tras ser detenido en la tarde del lunes en relación al accidente ocurrido la pasada semana.

En concreto, el pasado día 15, un motorista de 33 años perdió la vida mientras circulaba por la CG4.2, en As Eiras, O Rosal, cuando un turismo, un BMV M4 con matrícula alemana, invadió el carril contrario y lo arrollase.

Tras el accidente, el conductor del turismo se subió a un vehículo de otra persona que circulaba por la vía y fue trasladado al centro médico de Tui, tras lo que se le perdió la pista. Por ello, la Guardia Civil inició una investigación para dar con su paradero que finalizó con la detención del hombre en la tarde del lunes en Pontevedra.