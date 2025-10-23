Amaral actuará el 21 de febrero en A Coruña, su única fecha en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaral actuará el 21 de febrero en A Coruña, en la que será su única fecha en Galicia el próximo año.

Así, el dúo zaragozano llevará al Coliseum de A Coruña el 'Dolce Vita Tour', en un concierto que será un celebración de la música, un reencuentro emotivo.

Su último disco está compuesto por 15 temas de música renovada y que es un regreso a sus raíces. Las entradas saldrán a la venta este viernes, día 24 de octubre, a partir de las 11.00 horas en ataquilla.com, baila.fm y Taquilla Plaza de Ourense.