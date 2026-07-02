1101314.1.260.149.20260702160521 Vivienda de Seoane, en O Carballiño (Ourense), donde fue localizado el cadáver de una octogenaria tras inculparse su hija de su muerte por asfixia - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años de edad que padece trastornos psiquiátricos se ha autoinculpado de la muerte violenta por posible asfixia de su madre, de 82 años, en el lugar de A Granxa, en la parroquia de Seoane, en el municipio ourensano de O Carballiño.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, los agentes trabajan en la investigación de un supuesto homicidio, tras encontrar a la octogenaria fallecida la madrugada de este jueves, a la espera del dictamen forense.

La hija de la fallecida fue encontrada deambulando sobre las 2.00 horas de la madrugada en el entorno de su domicilio y en ese momento se autoinculpó de haber provocado la muerte de su madre mediante asfixia. La Guardia Civil acudió entonces a la vivienda, una casa rural de dos plantas, en la que se encontraron con el cadáver de la octogenaria.

La mujer de 39 años de edad fue trasladada a la unidad psiquiátrica de agudos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde permanece custodiada a la espera de que el equipo médico realice una valoración.

"Si se demuestra que es un homicidio, se procederá a su detención", explicaron fuentes de la Guardia Civil, que también han asegurado que no figura "ningún expediente anterior" en relación a este núcleo familiar.

SIN CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

En este sentido, tampoco figura "ningún expediente abierto" en el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de O Carballiño, tal y como confirmó a Europa Press la concejala del ramo, Silvia Baranda. "No sabíamos absolutamente nada de lo que pasaba en esa casa. Nos pilló por sorpresa", ha declarado al ser preguntada por la versión ofrecida por algunos vecinos.

Sí se abrió en el departamento de Servicios Sociales de O Carballiño un expediente "hace años" en relación a asistencia a domicilio del padre, que era dependiente.

El cuerpo de la fallecida también fue conducido al CHUO para llevar a cabo la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte. Al lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Comandancia, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).