Ana Miranda (BNG) afea que el acuerdo UE-Mercosur se aprobó "por la puerta de atrás": "Será lesivo para los ganaderos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha denunciado este sábado que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se aprobó "por la puerta de atrás y con alevosía", sin pasar por la ratificación del Parlamento Europeo. De este modo, ha advertido de que "va a ser lesivo" para los ganaderos gallegos.

En declaraciones a los medios antes de participar en una manifestación en Santiago contra el ataque de los EEUU sobre Venezuela, Miranda ha criticado que el acuerdo se haya validado de forma "informal" por los ministros, sin la celebración de un Consejo de Ministros.

La eurodiputada nacionalista ha advertido de que el acuerdo será "lesivo para los ganaderos y agricultores" y ha subrayado que las tractoradas que se están llevando a cabo en Galicia "son un ejemplo de condena".

En este contexto, ganaderos y agricultores de la provincia de Ourense han cortado desde primera hora de este sábado la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) en protesta por el acuerdo entre la UE y Mercosur, concretamente a la altura del kilómetro 188, según ha informado la Guardia Civil.

Cabe recordar que desde hace dos semanas agricultores y ganaderos de la provincia han realizado diferentes tractoradas y movilizaciones, e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno.