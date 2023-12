Ana Pontón graba un mensaje de Fin de Año en su barrio de Compostela para prometer una "Galicia mejor" en 2024

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha elegido el barrio compostelano donde reside, el de Cocheiros, para enviar un mensaje de Fin de Año en el que ha pedido el apoyo de los gallegos el 18F para alcanzar una "Galicia mejor" en 2024.

En las calles en las que hace "su vida cotidiana", narra en el vídeo, Ana Pontón escucha también "las preocupaciones de la gente" sobre la sanidad, la subida de precios, la falta de trabajo o la factura de la luz, apunta.

"Son las preocupaciones que me llegan hablando con las personas de mi barrio, las mismas que me compartís vosotros en los encuentros que tengo cada día por el país, las mismas que siento yo", afirma.

Por ello, la líder del BNG aprovecha este mensaje para recordar a los gallegos que este 2024, en el que se celebrarán elecciones autonómicas, aspira "a tener su confianza para ser la próxima presidenta". "Porque me gusta Galicia, me gusta como somos, me gusta vivir aquí y quiero lo mejor para este país", añade.

"Merecemos mejor sanidad, mejor educación, tranquilidad para las personas mayores; merecemos poder decirle a la gente joven que se quede aquí, que no se marche porque va a tener oportunidades; merecemos una Galicia que apoye a la gente del mar y a la que trabaja la tierra para darnos alimentos; que apoye a las personas que emprenden, nuestras empresas", relata la portavoz nacional.

En el mensaje, apela al "apoyo" de los gallegos para "hacer realidad en las urnas esa Galicia mejor", capaz de colocarse "en la vanguardia de la ciencia", feminista, implicada contra el cambio climático y "orgullosa de la lengua y de la cultura propias". "Estoy segura de que el 18 de febrero vamos a hacer historia, vamos a ganar una Galicia mejor", concluye Pontón, antes de desear a todos un feliz año nuevo.