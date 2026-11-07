Ana Vázquez reprocha al PSdeG que le preocupe su insulto a Armengol tras pedirle los socialistas una rectificación

Prado(PPdeG) responde al PSOE que asuma su responsabilidad por todo "lo hecho en estos ocho años" y subraya que "lecciones ningunas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS -

La número uno al Congreso por Ourense, Ana Vázquez, ha reprochado al PSdeG local que le preocupe su insulto hacia la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, grabado en vídeo durante una visita a Alicante, tras exigirle los socialistas una "rectificación pública".

Este viernes el PSdeG-PSOE de Ourense solicitaba al Partido Popular que condenase el insulto dirigido por su candidata al Congreso por la provincia a Armengol, a través de un vídeo en el que la llamaba "gilipollas", difundido por el diario Información. Asimismo, la formación socialista reclamaba a la dirigente popular una rectificación pública y explicaciones por su comportamiento.

Preguntada por esta cuestión en un acto celebrado en Ourense este sábado, Ana Vázquez ha reiterado que le parece "lamentable" que fuese noticia una conversación de ámbito "privado, distendido y de tono jocoso", grabada mientras esperaba al alcalde de Alicante, Luis Barcala.

"Me lastima un poco que se preocupen ahora el PSdeG por una presidenta que fue la ministra número 23, que no se comportó como presidenta de todos los españoles y de todos sus diputados y que no se preocupasen durante estos ocho años por qué subieron las violaciones en Ourense un 136% y los casos de violencia de género un 76%", ha asegurado.

A renglón seguido, la diputada popular en el Congreso por Ourense ha subrayado que al PSdeG "no les importan nada las ourensanas" sino "hacer ruido", por lo que les ha aconsejado que se preocupen más de defender a esas mujeres que "dejaron olvidadas durante ocho años".

"Vergüenza le debía de dar ponerse a defender ahora simplemente por ser presidenta a una presidenta y no defender, como digo, esas 136% más de mujeres violadas en la provincia de Orense", ha afirmado Vázquez.

"LECCIONES DEL PSOE NINGUNA"

En esta línea, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha reclamado al Partido Socialista que rectifique públicamente por cuestiones como la "contratación de prostitutas en empresas públicas"; la elaboración de "listas negras de periodistas" y elaboral pulseras "defectuosas" para proteger a mujeres víctimas de violencia de género.

También ha pedido a los socialistas que rectifiquen por gastar el dinero de Adif que iba destinado a la seguridad de los trenes y que, sostiene, llevaron a la "peor de las consecuencias", con "la muerte de más de 100 personas en España". "No se sabe aún dónde lo gastaron", ha enfatizado.

En este sentido, ha solicitado al PSOE que asuma su responsabilidad con todo "lo hecho en estos ocho años" y "que no le da tiempo a nombrar en una rueda de prensa". "Así que lecciones del PSOE ninguna", ha zanjado.