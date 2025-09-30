Ángel Santos estrenará en el Festival de Gijón su nueva película, 'Así chegou a noite'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director gallego Ángel Santos (Pontevedra, 1976) estranará en el Festival Internacional de Cine de Gijón su nueva película, 'Así chegou a noite', rodada íntegramente en Galicia.

Un década después de su última película, 'Las altas presiones' (2014), el cineasta vuelve a la dirección de largometrajes en la Competición Internacional Albar del certamen, que celebrará su 63ª edición del 14 al 22 de noviembre.

La cinta, protagonizada por Denís Gómez y Violeta Gil, aborda temas como el deseo, la identidad y la desconexión en tiempos de ruido e hiperconexión virtual.

"El punto de partida de este proyecto es el deseo de indagar en la noción de identidad y en la necesidad de desconexión que provocan las hiperconectadas sociedades actuales", explica Santos. "El esfuerzo de ser uno mismo se confronta con la tentación de la relajación, del dejar de ser; un cuestionamiento de la propia identidad que incluso puede conducir a la reivindicación extrema del derecho al silencio, al retiro", razona.

Este drama intimista cuenta la historia de un escultor que establece su taller en una apartada zona rural de la costa gallega. Se irá aislando de su entorno y cortando contactos con amigos y familiares, hasta la llegada de un antigua amante.

Tras 'Las altas presiones', Santos inició un periodo centrado en la educación a través del cine (el proyecto Cinema en curso en el que participan nombres como Carla Simón, Jonás Trueba, Meritxell Colell o Celia Rico) y la programación de festivales (Novos Cinemas).

Para la nueva película ha estado acompañado en el proceso por Analía G. Alonso como productora ejecutiva. El proyecto caminó primero de la mano de la productora Andrea Vázquez en Miramemira y ahora con Maruxiña Film Co, productora del cineasta Alfonso Zarauza. También cuenta con producción del propio Ángel Santos, a través de Amateurfilms, y de Daniel Froiz, de Matriuska Producciones.

La cinta cuenta con el apoyo de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta, de la Diputación de Pontevedra y de la CRTVG.