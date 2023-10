Ángeles Vázquez acusa a Sánchez de "alentar" a los 'okupas' con la nueva ley de vivienda

La conselleira evita pronunciarse sobre una posible modificación de la ley gallega del litoral y avanza que lo primero "es defenderse"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar" a los 'okupas' con la nueva ley de vivienda.

Así lo ha explicado en una entrevista en la SER, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que lo que busca es "sentarse en una mesa", analizar los artículos que consideran inconstitucionales, aunque ha reconocido que hay "líneas rojas" que la Xunta "no quiere pasar".

"Una de ellas es que entendemos que no se le pueden dar los derechos a los 'okupas' frente a los propietarios de una vivienda, no pueden obtener una vivienda pública un 'okupa' igual que aquella persona que está en una lista para tenerla", ha esgrimido.

Para la conselleira, uno de los artículos de esa ley "alienta" a los 'okupas'. "Si alguien entra en un edificio o sin entrar tiene un contrato, paga el primer mes y deja de pagar, pues tiene que ser el propietario quien diga que es vulnerable la familia que está dentro de esa casa", ha apostillado.

Por lo tanto, lo que pidió Galicia fue que en 48 horas pudiese haber un desalojo y después hay que "sentarse y evaluar" cuales son las condiciones y por qué hay ocupas. "En Galicia la gran mayoría de los casos son antisistemas no gente que pidiese ayudas", ha remarcado.

Ante un posible recurso de la Xunta ante el Constitucional de esta ley de vivienda, Vázquez ha insistido en que "lo primero" que van a hacer es "sentarse" con el Gobierno e intentar llegar a un acuerdo, a un consenso.

Con todo, si eso no sucede, si no se quiere regular las viviendas de la Sareb o no se hacen los desalojos en 48 horas, entonces, "sí" que tomarían la decisión de recurrir ante el Constitucional.

LEY GALLEGA DEL LITORAL

En cuanto a la ley gallega del litoral, ha explicado que "no sabe de qué trata" el dictamen del Consejo Consultivo y ha avanzado que al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la ministra le informó de que el recurso iba al Consejo de Ministros pero que, a partir de ahí, "no saben nada más".

Vázquez ha indicado que lo único que quieren es que "no se les robe" la posibilidad de defenderse y por más que analizan "no le salen" los 31 artículos que el Gobierno dijo que eran inconstitucionales.

De esta forma, ha detallado que durante el trámite le "hicieron consultas" y que algunas "no fueron respondidas" y otras que sí fue con un "carácter totalmente generalista" y que "jamás" entraron a detallar los artículos.

Vázquez se ha amparado en las competencias del Estatuto para ordenar el litoral y "la lógica" era ir a una bilateral, algo que la Xunta también ha presentado con la ley de vivienda con la que "no están de acuerdo" ya que creen que es inconstitucional.

Ante la apertura a posible modificación de la ley del litoral, Vázquez ha esgrimido que lo primero que tienen que hacer "es defenderse", porque desde que el Gobierno presentó el recurso "se vuelve a dar marcha atrás" ya que hay una "total inseguridad jurídica".